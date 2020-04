Por qué, definitivamente, hay que usar barbijo

El uso del barbijo para prevenir el contagio del coronavirus no tiene tanta fuerza y consenso como sí lo tienen el lavado de manos o el uso del alcohol en gel. Si bien cada vez son más los que se inclinan a favor de su uso, en MDZ Radio el especialista en biotecnología, Federico Prada, dio una clave que para entender el por qué de su uso: el barbijo apunta a que una persona no contagie a otra y no tanto a prevenir un contagio. Del modo que si dos individuos, cara a cara, usan barbijos, cada uno va a estar evitando, o al menos intentando evitar, que el otro se contagie, ya que aún con barbijo rigen las medidas básicas, como el lavado o desinfección de manos.

Esto dijo Federico Prada tras la consulta de MDZ Radio:

"He usado el barbijo. No hay que retirarle de circulación, no hay que comprar barbijos de norma que están reservados exclusivamente para el área de salud, eso es súper importante".

"Uno no usa el barbijo para evitar contagiarse, sino que tiene la función de evitar la contaminación de superficie -como ocurre en la caja del supermercado o el mostrador de la farmacia-".

"No estamos haciendo algo para cuidarnos a nosotros de manera directa, sino que para cuidar a los que nos rodean".

"El uso del barbijo tal está planteado, fuera de los hospitales, para evitar que otras personas se contagian, es para evitar que las pequeñas gotitas de saliva que salen de nuestra boca al hablar, toser y estornudar queden retenidas en el algodón, por eso tiene que ser algodón de dos o tres capas".

"Para armar barbijos hay un montón de tutoriales. Recomiendo los consejos del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos" .

"El estornudo sale con cualquier barbijo porque lo hace a una velocidad muy fuerte, porque si no sale para adelante lo hace para los costados. Lo que hay que evitar es que se desparrame. La Organización Mundial de la Salud recomienda taparse con el pliegue del codo. Esto no frena el estornudo. Lo que hace es localizar el líquido que sale de la boca en un área propia del cuerpo".

