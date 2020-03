Alimentos para aumentar las defensas y fortalecer el sistema inmune

View this post on Instagram

El ku00e9fir es un alimento probiu00f3tico. Es una bebida fermentada naturalmente que tiene propiedades para la digestiu00f3n y defensa del organismo.u2063 u2063 ud83dudc40 Se obtiene de una fermentaciu00f3n 100% natural donde el cultivo de bacterias se coloca en agua filtrada con azu00facar (mascabo u orgu00e1nica). u2063 u2063 Es un alimento altamente recomendado para mejorar la microbiota intestinal, haciendo de barrera en el intestino contra organismos u0026#34;u0026#34;malosu0026#34;u0026#34;. Tambiu00e9n se ha comprobado que una buena microbiota ayuda a prevenir la obesidad. u2063 u2063 En resumen, entre otras propiedades, el ku00e9fir es:u2063 u2705 Antioxidanteu2063 u2705 Regula flora intestinalu2063 u2705 Desinfectanteu2063 u2705 Regula el estreu00f1imientou2063 u2705 Ayuda a asimilar mejor la ingesta de lecheu2063 u2063 Se puede preparar en casa y probar. u00bfSe animan? ud83dudcf2 En las historias destacadas tenemos varias contu00e1ndoles cu00f3mo pueden hacerla.u2063 u2063 Si ya la probaste, u00bfqueru00e9s contarnos tu experiencia? ud83dudc47ud83dudc47 #nutricionu2063 #nutricionconscienteu2063 #kefiru2063 #fitsaludu2063u2063 #saludu2063u2063 #saludybienestar