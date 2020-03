Para ponerle la tapa a la cuarentena: 10 libros envasados en origen

Poco importa si existe un literatura "mendocina", un sello autóctono o algo por el estilo, esa será tarea de los/las especialistas; lo que sí está fuera de discusión es que hay muchos -buenos, malos, mediocres- escritores en esta comarca que están dándole forma a sus mundos narrativos, desarrollando su propio universo poético y haciendo la crónica diaria de seres como vos o yo, pero también de los que están fuera de todo radar.

Si hemos de buscarle vasos medio llenos a esta distópica cuarentena es que se tornó en una buena ocasión para que los que todavía creen que leer es una bendición, no una maldición nerd, podamos saldar deudas con la lectura de unos cuantos libros acumulados en la mesa de luz, las bibliotecas o en una carpeta de epubs y pdf.

Tanto hablamos -y hablaremos- de este coronavirus 2020 que hubiera hecho las delicias narrativas de Philip K. Dick, Bradbury, Vonnegut y visionarios de toda laya, que a esta altura del aislamiento 24x7 nos merecemos una pausa, una salida transitoria a través de algunas buenas páginas envasadas en origen.

Lo que sigue es una mínima selección para no atiborrar vuestros ojos y que aquellos que tienen pruritos con "lo local" los vayan desmontando -o ratificando, por qué no- con pruebas. Como hay, por suerte, mucho más, se prometen segundas y terceras partes. Si hacemos las cosas bien, no hay dudas de que habrá tiempo como para leerse Don Quijote de la Mancha, Los Sorias o La montaña mágica de punta a punta.

Mientras tanto, poetas, narradores, periodistas, cronistas, plumas variopintas de estos pagos, tienen algo para decir y nosotros, mucho para leer. Bon apetit.

Calle 52. Historias y jazz, de Miguel García Urbani. Auténtico animal de radio (hace décadas que fatiga el éter con ineludibles programas como El reo meditabundo, Calle 52 y La esquina), escritor cada vez más personal e inspirado (chequear Tangos y falsas promesas, Plateados por la luna) y apasionado difusor del jazz, en este libro exquisitamente ilustrado por el maestro Luis Scafati, García Urbani compila hermosos textos que viene leyendo desde el 2001 en el programa del mismo nombre, a esta altura un hito de la radiofonía vernácula.

Habitación 945, de Alejandro Frías. Escritor, docente, gestor cultural, cerebro de las revistas Serendipia y Poslodocosmo y ex director de Ediciones Culturales, el polifacético Frías se mueve con gran oficio a la hora de contar. Y lo hace con los ingredientes que más le gustan: la grieta entre lo real y lo fantástico, la marginalidad, el humor negro y los vínculos humanos en sus extremos. Cuentos como El original Alfonso y Doppelgänger resaltan entre los puntos más altos de este libro editado por Desde La Gente.

Preguntas de los elefantes, de Facundo García. Cronista siempre abierto al asombro y el cara a cara con la gente y sus historias cotidianas, este libro resume el intenso periplo del periodista de MDZ en su viaje por el África más profundo. En condiciones extremas, el ex reportero de Página/12 comprobó que hay muchos otros mundos dentro de este y cuán iguales y distintos a él pueden ser sus habitantes. De esa auténtica lección de vida, García extrae una profunda enseñanza y la comparte en este apasionante trabajo. En contexto de solidaria cuarentena, el autor lo comparte gratuitamente en Facebook (@preguntasdeloselefantes) o escribiéndole a su mail facundoxgarcia@gmail.com.

El detective Ming, de José Luis Verderico. Primer libro de este periodista y escritor con una amplia trayectoria en la prensa de Mendoza, quien también ha publicado La casa de la ciénaga y Avelino Maure. 50 años. El tal Ming protagoniza aquí una serie de casos policiales y de misterio con tintes fantásticos. Doce casos que bien podríamos ver como una adictiva serie de Netflix. Según se sabe, estudió detectivismo por correspondencia y es hijo de chinos que llegaron a América expulsados por la gripe aviaria y la contaminación. Este personaje cuenta con una notable página web, donde además de conocer el mundo de Ming también se puede leer uno de sus capítulos.

El Ánima Parada y 20 sucedidos de pagos chicos, de Enrique Pfaab. Considerado por sus pares -y sus lectores de Diario UNO desde hace unos cuantos años- como uno de nuestros más talentosos cronistas, en su segundo libro -tras el debut con Relatos de Rodeo del Medio- recopila 21 historias de pueblo relatadas por vecinos y reconstruidas con el oficio y la sensibilidad de este periodista y escritor que desde el Este provincial viene pintando la aldea con inspirado pulso.

El viejo de Literatura, de José Niemetz. Además de escritor, el autor de Tu eres para mí (Premio Clarín 2018) es librero y docente y, por ende, El viejo de Literatura no es otro que él mismo. Con ese título publicó precisamente en este diario una columna semanal que al cabo del tiempo devino en este pequeño libro (por cantidad de páginas, obvio), donde más allá de lo anecdótico del día a día con sus alumnos, revela que como profe más que repetir los lineamientos del gobierno escolar se puede dar una lección de empatía con esos atribulados adolescentes.

La teta negada, de Melissa Carrasco. Poeta y profesora de Lengua y Literatura, Melissa es una de las escritoras más activas en la provincia, tanto a la hora de organizar y participar en encuentros, festivales y mesas de debate, como de dictar talleres y ser parte de distintos colectivos. Este poemario recibió mención honorífica del Certamen Vendimia de Poesía 2018. "Detrás de la teta se esconden el linaje, la historia, los muertos. Todo poema es una subversión, el manifiesto de una resistencia; la de buscar un nuevo orden de las cosas; la de dar prueba de la existencia", escribe Victoria Urquiza en el prólogo.

Mariandina, de Autores varios. Se trata de un proyecto que forma parte de La cooperativa del libro, un conglomerado de jóvenes autores (entre ellos, varios periodistas de diferentes medios locales) que ya editó tres libros y, se supone, van por más: Mariandina, Mariandina II y Que lo cuenten como quieran. El fútbol como un big bang que detona en unas cuantas historias de vida, reales e imaginarias, donde el niño interior, el deportista fallido y el argento base salen a la cancha. Un proyecto autogestionado para darle pelota de arco a arco.

Colibríes feroces, de Leonardo Dolengiewich. Cultor del microrrelato, este joven escritor tiene un largo recorrido en un género tan exitoso como bastardeado (cuando se lo reduce a escribir "cortito y buscando el aplauso fácil"). No es este el caso, ya que sus historias breves -publicadas por Macedonia Ediciones- rezuman madurez, humor y humanidad. Que la psicología sea su metié no es para nada casual.

Los monstruos bicéfalos, de Autores varios. Crónicas periodísticas compiladas por Javier Cusimano. Varias de las mejores plumas vernáculas confluyen aquí para confirmar en estas dieciséis historias publicadas por Ediciones Culturales que el periodismo también puede ser alta literatura sin perder de vista "la realidad real".

¿Por qué no pasan los 70? No hay verdades sencillas para pasados complejos, de Claudia Hilb (Editorial sigloveintiuno, 176 págs, $565)



¿Por qué no pasan los 70? ¿Cómo se activan hoy esos años traumáticos, marcados por la militancia revolucionaria y la barbarie dictatorial? Cuando vuelven, ¿vuelven como un pasado que puede aportar perspectiva para entender los dilemas de este tiempo, o como un material que resulta banalizado o utilizado en la disputa política y partidaria? ¿Cómo entender las reacciones al fallo de la Corte que abría el camino al 2x1 para procesados por delitos de lesa humanidad, los argumentos a favor y en contra del nombramiento de César Milani como jefe del Ejército? Esto y mucho más, en la obra de la reconocida socióloga Claudia Hilb.

