Ofrecen servicios y productos gratis para colaborar con la emergencia sanitaria

ud83dudc6dud83dudc6dJUNTAS SOMOS MAS FUERTES!!! Nos quedamos en casa, nos cuidamos, nos materna-mos, para maternar!!! Es lo principal! . SIN SALUD MENTAL MATERNA NO HAY SALUD!!! . Cada una de nosotras es una Semilla de informaciu00f3n, contenciu00f3n, amor para la otra! NO ESTAMOS SOLAS, NO ESTAMOS LOCAS!!! Abrazo!!! Mary Contardi ud83eudd8b . 2615176887. Lic en Psicologu00eda, formada en Maternidad y psicologu00eda Perinatal. #lasaludmentalmaternaimporta #psicologiaperinatal #maternidadesacompau00f1adas #embarazosaludable #puerperioconciente #leydepartorespetado #lic_mary_contardi