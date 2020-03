Anses: recomiendan a los jubilados no ir a cobrar a los bancos

Carlos Gallo, titular de Anses en Mendoza, habló con el programa "El Permitido", por MDZ Radio, y habló de las medidas tomadas por el Gobierno de la Nación. Los anuncios para el pago de $10.000 a jubilados y monotributistas no fueron del todo claros y él se encargó de explicarlos. Se espera que en los próximos días se resuelva la manera en que los jubilados cobren y les recomendó a las personas mayores que no vayan a los bancos.

Son muchos los jubilados y pensionados que cobran por caja y no lo hacen por cajero. Es por eso que Gallo explicó: "Esta es una situación bastante compleja. Nosotros depositamos el sueldo en su cuenta. La entrega de la tarjeta lo define el jubilado y la entidad bancaria". Y agregó: "Hay muchos jubilados que no tienen la tarjeta y algunos la tienen pero no está habilitada".

"Hay muchos casos de jubilados que tienen el plástico, pero no lo han habilitado. Eso lo pueden hacer desde su casa. No es necesario que vayan al banco", manifestó. En estos días resolverán la manera de cobro. Una de las posibilidades, según cuenta el titular de Anses, es que los bancos envíen las tarjetas por correo y las habiliten mediante internet o algún 0800.

Por otro lado, Gallo se refirió a las medidas para los monotributistas: "Es parte del paquete de medidas que se han tomado por esta pandemia. Esta medida del ingreso familiar de urgencia de $10.000 para el mes de abril. Es una medida de alto impacto del cual recibimos muchos reclamos. Los que trabajamos en relación de dependencia tenemos garantizado el sueldo, pero hay un montón argentinos que no".

Los requisitos básicos para acceder al subsidio son: "Ser argentino nativo y residente, y tener entre 18 y 65 años de edad. Es un ingreso 'familiar de emergencia'. En un matrimonio de monotributistas que tengan categoría 'A' o 'B', solo lo va a poder recibir uno".

Por último, llevó calma ante tanta desesperación de no conocer cuando se va a poder hacer la inscripción: "Cuando se informó de esta medida se notificó que en los próximos días se va a poder hacer la inscripción. Esto va a demorar unos días, ya que se tiene que actualizar el sistema".

Escuchá la entrevista completa: