ANSES: ¿quienes cobran hoy las asignaciones, jubilaciones y pensiones?

Las medidas de seguridad y precaución son cada vez más severas en el país y la población en general está tomando conciencia de que el coronavirus se puede controlar siempre y cuando se cumplan con una serie de recomendaciones. Teniendo en cuenta que las personas mayores son las más propensas a contraer el mencionado virus, la Anses ha tomado una serie de medidas.

Desde el organismo público mencionaron hace algunos días atrás que sólo atenderan a personas que tengan su respectivo turno de antemano, por lo que todas aquellas personas que no lo tengan no serán atendidas a menos que sea una urgencia. Lo que se quiere lograr con esto es que no produzcan aglomeración de personas en un mismo lugar.

Es por ello que a continuación te contamos quienes son los que cobran hoy sus respectivas asignaciones familiares.

Jubilados y pensionados cuyos haberes NO superen la suma mensual de $17.859

Fecha de pago: DNI terminado en:

17 de Marzo 6

Asignación familiar por prenatal y maternidad

Fecha de pago: DNI terminado en:

17 de Marzo 8 y 9

Asignación familiar por embarazo

Fecha de pago: DNI terminado en:

17 de Marzo 5

Calendario de Pagos #ANSES del 17 de marzo de 2020 #AsignaciónPorEmbarazo uD83DuDDD3 pic.twitter.com/y4TLHFNRpa — ANSES (@ansesgob) March 17, 2020

Asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo

Fecha de pago: DNI terminado en:

17 de Marzo 6