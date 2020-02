La fake news sobre Ed Sheeran que engañó a uno de los programas más exitosos de Australia

"Puede fallar", diría Tusam, y falló. El Today Show, uno de los programas de más rating de Australia, reportó como verdadera una insólita noticia falsa sobre un imitador de Ed Sheeran que supuestamente había engañado a tres iglesias y había conseguido que le paguen 35 dólares y un sandwich por tocar uno de sus temas.

"Una importante cacería humana en curso en los EEUU: el Cuerpo de Tareas contra Fugitivos de Ohio busca a un hombre que ha estado sacando dinero de las iglesias, haciéndoles creer que es Ed Sheeran. Esta es su foto policial", aseguró la presentadora Tracy Vo, mientras mostraba la foto de alguien que de ninguna manera podía pasar por el cantante canadiense.

"Ese no es Ed Sheeran, por supuesto, es Ronnie Williams Jr., quien incluso llegó a interpretar Shape Of You frente a una de las congregaciones de las que estaba robando dinero", siguió la mujer, quien ahondó en detalles sobre la estafa: "Cuando se le preguntó al pastor por qué el verdadero Ed Sheeran habría actuado por 35 dólares y un sándwich, él ... simplemente asumió que estaba en tiempos difíciles".

Lo que no advirtieron en el Today Show es que la historia era demasiado buena para ser real, porque en definitiva no lo era. El posteo original es de una página de Facebook de sátira llamada Portsmouth Ohio Official, que no oculta que lo que postea son bromas. Claro que el posteo se viralizó y muchas de las publicaciones en las que era compartido no aclaraban eso.

YOURE LYING IM DEADD pic.twitter.com/9mwRHIO8I8 — V (@thatone_desi) February 26, 2020

Lejos de intentar ocultar el error o dejarlo en el olvido, los presentadores reconocieron que habían "pisado el palito". "Era de un sitio de noticias satíricas. De todas maneras nos hizo pasar un buen rato", destacaron.