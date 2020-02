Ezeiza: revisaron a más de 800 pasajeros que venían de Italia

Unos 800 pasajeros de dos vuelos procedentes de Italia fueron revisados esta mañana para determinar si tenían algún síntoma de coronavirus, en el primer día de control sanitario dispuesto por el Ministerio de Salud, que constató la temperatura de alrededor de 400 personas sin registro de casos sospechosos, según confirmaron a Télam fuentes aeroportuarias.

El Ministerio de Salud de la Nación, informó hoy a través de una publicación en su página web, que se generaron recomendaciones adicionales para los vuelos directos provenientes de Italia “tendientes a la detección temprana, el registro y el control de pacientes con posibilidad de presentar una enfermedad respiratoria aguda al ingreso a nuestro país”.

Esta mañana, personal de la Dirección Nacional de Sanidad y Fronteras montó un operativo para los dos vuelos que arribaron desde Roma: el AR1141 de Aerolíneas Argentinas, que aterrizó a las 5.03 con 270 pasajeros a bordo; y el AZ680 de Alitalia, que tocó pista a las 8.05 con 382 pasajeros.

La cartera indicó que “al día de hoy, no tenemos registrados casos confirmadas en el país, motivo por el cual los esfuerzos están dirigidos a la detección temprana de casos sospechosos para su estudio oportuno, confirmarlos o descartarlos, brindar tratamiento adecuado y tomar medidas de control de los contactos cercanos”.

Destaca el Ministerio en su página web que las medidas comenzaron a implementarse hoy y que se realizan “con el objetivo de detectar viajeros con síntomas que pudieran haber estado en contacto con casos” y que se elaboraron las recomendaciones “para asegurar la atención y el cuidado de todos los ciudadanos nacionales y extranjeros”.

Entre las medidas se indica que “todos los vuelos que lleguen directo de Italia serán evaluados, en una posición remota por agentes sanitarios de la Dirección Nacional de Sanidad de Frontera. Esta acción se llevará a cabo, dentro del mismo avión y deberán completar la declaración jurada de salud del viajero”.

“Cada pasajero también se comprometerá a través de la declaración jurada de salud a reportar síntomas en el caso de que los mismos se desarrollen con posterioridad al ingreso al país” y, además, “todos los pasajeros contarán con la seguridad que ante la eventualidad de detectarse un caso durante o luego del ingreso, el Ministerio de Salud de la Nación podrá ubicarlos para evaluarlos y prestarles el debido cuidado”, especifica.

Finalmente la publicación apunta que “de haber un pasajero que cumpla con la definición de caso sospechoso se actuará conforme protocolo ya establecido oportunamente, que implica aislamiento del paciente, su derivación inmediata para su atención en función de las recomendaciones vigentes”.

Esta mañana, ni bien los aviones llegaron a su posición en las mangas, el personal de Sanidad de Frontera ascendió a las aeronaves y recogió los formularios que el personal de las aerolíneas le había entregado previamente, junto a un folleto con las recomendaciones para el caso de presentar algún síntoma compatible con el virus, donde los pasajeros consignaron los datos personales, lugar de residencia y teléfono.

En esta ocasión no fue necesario ubicar a las aeronaves en posición remota debido a que ya existía una evaluación previa de la tripulación de los vuelos que indicaba que no había casos sospechosos a bordo.



Posteriormente, los pasajeros comenzaron a descender y se realizaron controles aleatorios con un dispositivo que toma la temperatura, e incluso algunos pedían voluntariamente que se los controlase aunque no presentaban ningún síntoma, y no se registró ningún caso sospechoso.



El personal de Sanidad de Frontera también realiza un control, aunque aún no tan exhaustivo, con los vuelos de compañías como Qatar Airways, Emirates y Turkish Airlines, que, si bien no poseen servicios directos con China u otros países de Asia, si lo tienen con escala en Doha, Dubai y Estambul, respectivamente.