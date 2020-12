Curiosidades: ¿cómo es la forma correcta de pronunciar Sputnik V o 5?

Hace menos de una semana llegó la vacuna rusa a la Argentina y hoy se dio inicio a la campaña de vacunación en todo el país. Sin embargo, a pesar de que se ha hablado mucho sobre ella, aún hay quienes tienen dudas sobre cómo se pronuncia correctamente el nombre: ¿Sputnik V o Sputnik 5?

El debate sobre cuál es la manera correcta arrancó en las redes cuando el periodista Rodis Recalt publicó un tuit donde se preguntaba por qué algunas personas la llaman "Sputnik Ve", si en realidad parece ser un número 5 en números romanos.

Según el periodista, el nombre del medicamento "es un homenaje a la carrera espacial rusa cuando se hicieron los satélites Sputnik I,II, III y IV". Pero después de esto y por el debate en la red social, Recalt se retractó y explicó que la V hace referencia a la vacuna y que casualmente coincide con la cuenta del número de satélites.

Aún así, según explica hoy La Nación, el nombre también hace referencia al triunfo del satélite ruso, a la vez que tiene la intención de frenar la covid-19 en el mundo.

Pero la discusión no terminó allí, ya que los usuarios sacaron a la luz una foto que subió hace días la cuenta de twitter de la propia vacuna. El 23 de diciembre la cuenta @sputnikvaccine compartió una foto de Carla Vizzotti junto al avión de aerolíneas argentinas momentos antes de partir a la argentina donde una de las presentes hace una V con los dedos.

Como pie de foto, el tuit explicaba que la letra V es de victoria. "V is for Victory Comparta su foto con la V de Victoria", decía. Aún así, la cuenta está escrita en letras, lo que parece indicar que efectivamente se trata de Sputnik "Ve" de vacuna y no Sputnik 5 por el número romano.