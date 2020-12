¿Vas a regalar un vino? Estos consejos son para vos

Regalar un vino es un clásico, pero muchas veces nos equivocamos en la elección y terminamos "gastando de más". Es lógico, a menos que podamos consultar a un sommelier profesional. Para cuidar el bolsillo y "quedar bien" con el o la homenajeada, existen algunos trucos para elegir la mejor opción.

1. Priorizá bodegas boutique

Se conoce como bodegas boutique a los vinos cuya producción es muy baja y, por ende, es una selección pequeña. Se trata de un regalo exclusivo ya a partir del mismo concepto.



Se consiguen a través de plantaciones pequeñas de uvas de productores que, muchas veces, también se dedican a la producción más masiva de vino. Por ende, tienen los conocimientos y aman los vinos, pero conservan el espíritu lúdico, de experimentación y aventura que los lleva a concebir estos “vinos de autor“.

Son los vinos más representativos del lugar donde se cosecharon las uvas o el carácter y personalidad del enólogo.

En las vinerías suele haber una sección con muchísimas opciones de este tipo embotellados, que, además, suelen lucir originales diseños de etiquetas. Esto hará que el regalo se vea aún más atractivo.

2. Escuchá recomendaciones y expertos

La opción segura siempre serán las bodegas que tienen su cava. Es su propia selección y suelen contar con un experto en la materia que asesora a sus clientes.

Aún cuando ya tenga vinos de esta selección, siempre habrá una opción que no conozca, un blend, un año en particular e incluso si se repitiera exactamente con un vino que ya tenga, no habría falla.

3. Dejá que elija el agasajado

Los clubes de vino ofrecen suscripciones y gift cards que son la solución perfecta para la ocasión.

¿Y si el destinatario del regalo recibiera una tarjeta indicando que le llegará una selección de vinos con el criterio de un club de vino que se los envíe a domicilio? ¿O si, en vez de eso, pudiera concurrir al local y señalar las botellas que le interesen por un importe determinado en la tarjeta de regalo?

Son opciones que no siempre se tienen en cuenta y, sin embargo, serán realmente apreciadas.

Otras recomendaciones para regalar el mejor vino

Quienes suelen tomar vino con frecuencia tienen gustos afinados. Es por eso que, consultar disimuladamente a alguien cercano (si es posible), es una gran herramienta. Así se podrá saber si prefiere blanco o tinto, o cualquier otra variante.



Si el agasajado no es bebedor, ir por algo más "suave" es una alternativa más segura. Vino blanco, frutado y sin demasiado cuerpo es algo que no falla y que sirve para maridar con distintas comidas.



Una opción que también puede ser de éxito es la compra de complementos y accesorios de vino. De esta forma se ahorra el problema de tener que elegir el blend perfecto y se convoca a su bebida de forma indirecta. Copas, destapadores, jarras especiales y cavas eléctricas son maravillosas ideas en diferentes rangos de precios.