Siempre se escucha que hay que ver el lado positivo de las cosas, pero para algunas personas esto parece imposible. Son quienes se dejan llevar por su parte más pesimista, y raramente pueden ver la luz al final del túnel en las situaciones complicadas. Estos son los tres signos del zodíaco que se destacan por su negatividad.

Virgo

Si hay alguien que ve el vaso medio vacío, son los virgo. Es más, se podría decir que directamente lo ven sin nada de agua, ya que son los más pesimistas del horóscopo. Si algo no les sale como ellos esperan, no perderán un segundo en dejarse llevar por la negatividad, y entrarán en un estado del que nadie los podrá sacar. Además, se quejarán abiertamente durante mucho tiempo, algo que es bastante molesto.

Tauro

Los del signo del toro tienen algunas características bien conocidas, como su poco amor por la actividad y su necesidad de una rutina invariable. Es por eso que si se enfrentan a cambios inesperados, comenzarán a esperar lo peor, aunque realmente no haya motivos para que esto suceda. Los tauro siempre buscan tener la razón, así que si están de mal humor no hay forma de convencerlos de alegrarse.

Los tauro no quieren que nada cambie.

Escorpio

Los escorpio son apasionados, pero no sólo para las cuestiones sentimentales. Si alguien se cruzó con alguien de este signo que está de malas, sabe que su negatividad no tiene límites, y además es contagiosa, ya que no paran de hablar de lo mal que está todo. Cuando están en este estado es mejor dejarlos solos, ya que pueden afectar a grupos grandes de personas, especialmente en un ambiente laboral.