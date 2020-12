¿Qué es la "inmunidad de rebaño" de la que habla un asesor presidencial?

Pedro Cahn. infectólogo y director científico de la Fundación Huésped, afirmó hoy que hasta tanto "no tengamos inmunidad de rebaño, que es del orden del 70 u 80% de la población, tenemos que seguir cuidándonos del coronavirus porque sería una pena que en el camino hacia el momento en que estemos vacunados dejemos muchos argentinos enfermos y fallecidos" .

"Estamos en medio de una situación en la cual por un lado estamos todos preocupados por la pandemia, previendo de qué manera resolver esta cuestión, y por otro lado hay una guerra comercial y geopolítica entre los distintos fabricantes de vacunas", alertó el asesor presidencial.

"Ayer empezamos a reclutar voluntarios para otra vacuna de origen chino. Argentina está trabajando muy fuertemente en la investigación clínica contribuyendo a desarrollar estas vacunas", dijo Cahn.



Respecto de las cuatro vacunas más avanzadas, el infectólogo resaltó el hecho de que "pese a ser distintas y tener plataformas diferentes, todas llegaron a resultados muy similares, con resultados superiores al 90 o 95 %, lo cual indica que definitivamente estamos en la buena senda".



En cuanto a la vacuna de la polémica dijo: "Pongamos las cosas en su lugar, nosotros hablamos de la vacuna de Pfizer y no decimos 'la vacuna norteamericana, hablamos de la vacuna de AztraZeneca y no decimos 'la vacuna británica' y en cambio hablamos de la' vacuna rusa' y la 'vacuna china'".



"Todas las vacunas tienen nombre y no necesitamos utilizar su país de origen, pareciera que a algunas hay que identificarlas por esa vía. Eso ya forma parte de una primera degradación de categoría que no se justifica porque la verdad que las vacunas tienen plataformas diferentes pero no son tan distintas y no hay por qué pensar que una vacuna vaya a ser mejor que la otra", cuestionó el especialista.