Mariana Pelichone: "El arte fue un canal de sanación en mi vida"

Muchas veces, luego de una experiencia límite, nuestra vida cambia rotundamente. Fue el caso de la artista mendocina Mariana Pelichone, en cuya agenda nutrida figuran varios desafíos para este 2020. En un parate de su trabajo, en el cual la fusión de acrílicos y materiales diversos junto con una vibrante gama de colores logran impresiones extraordinarias y absolutamente individuales para cada receptor, charló con MDZ sobre su camino y sus proyectos.

- ¿Mariana, cómo llegaste al arte?

- Desde muy pequeña me sentí especialmente atraída por el dibujo y la pintura. Mi vista siempre se dirigía más hacia las composiciones artísticas que hacia otro tipo de juego. Pintar me hacía feliz. Tomé clases en un taller para niños, donde esa pasión poco a poco se fue despertando y encaminando en el arte.

Estudié Diseño de Interiores en la Universidad de Mendoza, y eso me llevó a afianzar esa necesidad de componer y crear. Años más tarde, comencé a realizar talleres y seminarios con distintos artistas mendocinos donde descubrí nuevas técnicas que luego apliqué a mi propio estilo.

- ¿Cuándo te diste cuenta que era lo que querías hacer?

- Siempre supe que quería pintar. Pero me dediqué de lleno a la pintura después de enfrentar una enfermedad grave, una etapa muy difícil de mi vida que superé y que despertó en mí las ganas de expresarme a través del arte. A partir de ese momento comprendí que no solo quería pintar, sino que también quería mostrar mis obras, ya que en cada pincelada hay una historia de luchas, desafíos y sueños.

- ¿Cómo definirías tu arte?

Lo defino con un método surrealista derivándolo con expresionismo abstracto, y éste lenguaje abstracto lo centro en los colores, las texturas y las formas.

La experimentación es algo a lo que no me puedo resistir. Si hay algo que me inspira, eso me absorbe y termino plasmándolo en un lienzo. Estoy desarrollando mi lenguaje pictórico, disfrutando ese viaje, por lo que no me obligo a seguir una línea muy cerrada en el mismo, sino que me dejo llevar por lo que en cada momento me ilusiona.

En esta etapa de mi vida mantengo los colores más vivos y puros.

- Sé que se vienen muchos desafíos para vos: ¿Cuáles son tus próximos proyectos?

En febrero realizaré una exposición en Bodega Gimenez Riili, ubicada en Valle de Uco, la cual permanecerá por tres meses. Mientras tanto estoy trabajando para dos muestras que tendré en marzo y abril, y expondré algunas obras en Park Hyatt Mendoza con fecha definir.

El ping pong para conocerla más

En la sección #MDZArte, Mariana se animó a las respuestas instantáneas. Conocela mejor, a continuación con sus respuestas.

- ¿Qué sentís cuando pintás?

Siento que me conecto con mis sentimientos más profundos. Pierdo la noción del tiempo y me sumerjo en un mundo únicamente mío.

- ¿Cómo te enfrentás a un lienzo en blanco, a un material sin forma?

Me enfrento con ilusión. Es tan motivador que rápidamente realizo las primeras pinceladas en él. Al igual que con los murales, donde sé que tengo un mayor espacio para desarrollar la obra. Siento libertad.

- ¿Cuál es el primer paso que das ante una hoja en blanco?

Lo primero que hago es elegir el color que será protagonista de la obra que voy a crear.

- ¿Cuándo mirás cuadros viejos tuyos? ¿Te encontrás o ya no?

Siempre encuentro alguna parte de mí y lo relaciono con el momento vivido en que realicé la obra.

- ¿Cuándo te propusiste vivir del arte?

Después de atravesar un momento difícil de mi vida, donde me tocó enfrentar una grave enfermedad. Ahí decidí volcarme de lleno al arte, enfocándome en mostrarlo y así poder vivir de él.

- ¿Se puede?

Sí. Considero que no es fácil. Es un camino que se construye día a día.

- ¿Cuál es tu sueño?

Simplemente el que estoy viviendo ahora. Un sueño que se hizo realidad.

- ¿Te gusta mostrar lo que hacés? ¿Cómo te relacionás con el marketing?

Me encanta mostrar lo que hago. Siempre subo en las redes los proyectos en los que estoy trabajando. En cuanto al marketing es algo en lo aún me debo perfeccionar.

- ¿Qué te inspira?

La naturaleza, un buen paisaje. El amor.

- ¿Qué sentís cuando terminas un cuadro? ¿Y cuándo lo empezás?

Siento una gran satisfacción al terminarlo, cuando llega el momento de la firma me siento realizada. Cuando lo empiezo es todo un desafío.

- ¿Cómo le ponés un valor a tu obra?

Me cuesta bastante eso. Depende de muchos factores, tengo obras de las que no me quiero desprender.

- ¿Dónde soñás ver un cuadro tuyo?

- En lugares donde puedan ser apreciados por mucha gente, es por eso que me gusta mucho intervenir murales en espacios públicos.