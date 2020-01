El fiscal aseguró que hubo "premeditación" en la muerte del joven

El fiscal que ordenó la detención de los 11 jóvenes que mataron a Fernando Báez Sosa en el boliche de Villa Gesell manifestó que los agresores actuaron con "premeditación" en el momento del ataque.

Walter Mércuri, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de General Madariaga, consideró que los acusados "tenían un plan" al atacar a Fernando Báez Sosa (19), por lo que pidió a la Justicia de Garantías la detención formal de todos ellos, que serán indagados a partir de las 19, según confirmó a Télam.



Las indagatorias estarán a cargo de su colega Verónica Zamboni, titular de la UFI de Villa Gesell y donde recaerá la causa, ya que él intervino inicialmente porque estaba de turno.



En base a los elementos recabados hasta el momento, Mércuri imputó a los 11 jóvenes del delito de "homicidio agravado por participación premeditada de dos o más personas", que tiene una pena en expectativa de prisión perpetua.



El fiscal detalló en declaraciones a Crónica TV que dos de los aprehendidos fueron imputados en calidad de "coautores" porque "según se ve clarito en las imágenes" que son quienes "ultiman a la víctima cuando está desmalla en el piso", mientras que los nueve restantes están acusados de ser "partícipes necesarios".





Mércuri consideró que los otros aprehendidos fueron "partícipes necesarios" y que "hubo premeditación" en el ataque contra Fernando.



"Estas personas sabían perfectamente lo que hacían, cuando salen van directamente a buscar a la víctima. Sabían quién era, lo localizaron y fueron a buscarlo, por eso la calificación. Ellos ya tenían el plan de ir a buscar a la persona", indicó.



Para Mércuri, además, "si la intención era lesionar, estando indefenso en el piso hubieran dejado de pegarle", por lo que adelantó que en su opinión no corresponde la figura de "homicidio preterintensional", porque una vez en el suelo "continuaron golpeándolo en la cabeza".



También dijo que cuando los incidentes comenzaron dentro del boliche "Le Brique", la actitud de Fernando "fue siempre separar y sin embargo es él el que recibe un golpe de uño de uno de los aprehendidos, y es cuando las personas de seguridad lo sacan con sus amigos del boliche".



En cuanto a la aprehensión de Pablo Ventura (21), localizado ayer por tarde en Zárate, el fiscal señaló que si bien "todavía no se probó absolutamente nada porque no declaró", los investigadores tenían información de que "se iba a ir fuera del país".



Sin embargo, esto fue negado rotundamente por José María Ventura, padre del joven, quien aseguró que su hijo estuvo en Zárate, donde reside junto a su familia, todo el tiempo y nunca fue a Villa Gesell.



Respecto de la investigación, el fiscal Mércuri dijo que "de no haber podido obtener todos los elementos incautados hubiera sido muy difícil" avanzar en la identificación de los imputados y en ese sentido detalló que se secuestró "ropa con manchas de sangre, y ropa que coincide con lo que se ve en los videos".