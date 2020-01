Turistas y mendocinos asustados por el sismo

A las 11.39 Mendoza se sacudió. El temblor de 4.8 grados se sintió fuertemente en toda la provincia y de manera inmediata locales comerciales, oficinas y otras dependencias fueron evacuadas.

Los más sorprendidos fueron los turistas, que no están acostumbrados a ese tipo de contingencias. "Estaba en el hotel y se me movió todo. Nunca se movió tanto el piso como hoy. Tuve un poquito de susto, pero estuve tranquilo", dijo a MDZ un turista. "Me llamaron todos porque estaban asustado", relató.

TURISMO EXTREMO



Los que andaban de visita por la provincia también se llevaron un buen susto.



Joaquín García (23) estaba con sus amigos de CABA en el hotel y fue tomado por sorpresa por el sismo que sacudió a Mendoza. "No entendía nada", dijo a @mdzol pic.twitter.com/xRFyNhFOrO — Ignacio de Villafañe (@nachodevilla) January 15, 2020

Los mendocinos también se asustaron, a pesar de estar acostumbrados.

¡SALIERON TODOS A LA CALLE!



Silvia González (56), encargada de la sucursal de Prosalud sobre calle Arístides Villanueva cuenta cómo vivió el fuerte sismo de hoy @mdzol pic.twitter.com/uBH88bh1Ye — Ignacio de Villafañe (@nachodevilla) January 15, 2020

Por fortuna, las obras públicas que está llevando adelante la Ciudad de Mendoza no sufrieron daños. Por ejemplo, en el complejo cultural de Plaza Independencia, donde pronto abrirán al público el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) y el Teatro Quintanilla no se registraron mayores alteraciones.