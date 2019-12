Iluminados por el Sol: los signos que tendrán mejor suerte en el 2020

El 2020 llega con buenas noticias, ya que el planeta regente será el Sol, algo que influirá de manera positiva en todos los signos. La energía vital del astro rey será intensa y ayudará a iluminar nuestras decisiones.

Algunos signos tendrán mejor suerte que otros, pero eso no significa que si tu signo no está en esta lista vaya a ser un mal año, si no que no será tan bueno como el de los elegidos.

Estos son los cuatro signos que mejor suerte tendrán en el 2020

Capricornio

Será el signo más afortunado en el 2020, año que podrían llegar a recordar como el mejor de su vida. Les irá bien en todo sentido: laboral, en el que comenzarán nuevos proyectos con mucho éxito, y en el aspecto sentimental. Tendrán muy presente la energía de Marte, que les dará más pasión a sus relaciones y energía en el dormitorio. Sus características principales, la determinación y la practicidad, se notarán inclusive más este año, y se verán potenciadas por su buena suerte.

Virgo

Un año bendecido para los nacidos bajo el signo de la virgen. Si bien será bueno en todo sentido, habrá uno que se destaque: el laboral. El 2020 se viene con todo: pueden llegar ascensos, aumento de sueldo y estabilidad económica. Podrán ingresar en el mundo de las finanzas, ya que estarán con suerte a la hora de hacer inversiones y tomar riesgos.

En el aspecto del corazón estarán bajo la influencia de Saturno, Júpiter y Urano, que marcan un futuro de estabilidad sentimental para las relaciones nuevas. Se viene un largo período de felicidad.

Tauro

El signo que cierra el top 3 de los más suertudos para el 2020. El Toro se verá favorecido en los encuentro románticos, y es posible que este año sea el ideal para encontrar el amor de su vida. Además avanzará en su vida gracias a la influencia de Saturno y Júpiter, que le permitirán dejar ir algunas cosas malas y superar situaciones que lo estaban deteniendo. Es clave que este signo deje atrás sus miedos si quiere conseguir esta buena suerte, abrir su mente y no escaparle a las nuevas experiencias.

Piscis

Los nacidos bajo este signo serán los últimos grandes iluminados por el Sol, especialmente para un proyecto específico que le puede traer grandes beneficios. En el trabajo también verán su buena suerte, tanto en los que ya tienen como en los que puedan llegar a conseguir.

Una de las curiosidades para este año es que Piscis tendrá la posibilidad de que su familia se agrande, con gran felicidad para todos. Quienes estén buscando pareja también estarán en el año ideal para encontrarla. Finalmente, tendrán mucha suerte para resolver problemas, ya sean nuevos o de vieja data. Les será muy fácil avanzar, y tendrán fortuna en los negocios.