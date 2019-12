Ley 7722: los próximos pasos a seguir por ambientalistas

Vecinos autoconvocados y miembros de la 'Asamblea del Pueblo de Mendoza por el Agua' (Ampap) se reunirán nuevamente este jueves a organizar las próximas acciones de lucha a seguir contra la promulgada ley 7722 que autoriza la actividad minera con sustancias contaminantes.



La cita será a las 10, en la sede del SUTE, situada en Coronel Plaza 556, donde los integrantes de la Asamblea del Pueblo de Mendoza por el Agua llaman a "seguir encontrándonos porque la Ley 7722 No se Toca".



Mariana Guzzante, periodista y guionista, valoró hoy ante Télam "la colaboración de artistas que también están organizando intervenciones, recitales y toques" para sumarse a la defensa del agua pura.



En Mendoza existen las asambleas de San Carlos, Tunuyán, Huanacache (Lavalle), Las Heras, Tupungato, Uspallata, Tunuyán, la Popular (de la ciudad), Malargüe, San Rafael, General Alvear, Asamblea por el Arbol, Zona Este, Maipú, Luján y Godoy Cruz.



"Nuestro pueblo ha comprendido el peligro que significa tener la actividad megaminera aguas arriba en toda nuestra cordillera. Esta es la razón de fondo de la masividad del reclamo actual. Hay una crisis de representación porque no tienen licencia social", aseguraron.



En San Rafael, al sur de la provincia, los vecinos llaman a volver a concentrarse mañana, a las 19, en San Martín y Mitre, en pleno centro de la ciudad.



"Estamos todos comunicados en grupos de whatts app y la percepción es que esto finalmente cerró la grieta en las familias. Anoche en la cena de Nochebuena, los macristas y kirchneristas estaban juntos brindando por el agua. Las familias se han vuelto a unir en una lucha común por cuidar nuestra agua en medio de una crisis hídrica importantísima", dijo Guzzante.



Los asambleístas critican, además, "el modo en que se quiso imponer la ley, lo que ha generado que toda la sociedad esté unida en esta lucha".



Por otro lado, desde la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia comunicaron su unión al pedido del pueblo de Mendoza y solicitaron que "no se realice ningún acto previsto para las fiestas de Vendimia 2020, hasta que se de marcha atrás con esta reforma que pone en peligro nuestro recurso más preciado que es el Agua".



"El gobierno promulgó las modificaciones pasando por arriba de los mendocinos que pacíficamente pidieron el veto. Frente a la negativa por parte del gobernador Rodolfo Suárez para retrotraer la modificación que habilita el uso de contaminantes como cianuro o ácido sulfúrico, y el rechazo a la protesta, creemos necesario y urgente que no se realice ningún acto previsto para la Vendimia 2020", indicaron desde la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia.



Por su parte, Enrique Viale, abogado ambientalista, auguró que "si no sacamos el veto, sacamos la inconstitucionalidad", y llamó "a seguir la lucha en las calles, protestando sin vendimia, y lo que sea, porque se está nacionalizando la protesta y se está ganando".



"Además de seguir en las calles, necesitamos que todos los sectores de la sociedad mendocina se expidan en defensa del agua pura exigiéndole al gobernador Rodolfo Suárez y a la cúpula del PJ que den marcha atrás con esta ley inconstitucional. La 7722 no se toca", afirman desde la AMPAP.