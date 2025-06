10 años del Ni Una Menos y Mendoza sigue entre las provincias con más femicidios

El femicidio de Chiara Páez , la adolescente de 14 años que estaba embarazada y fue asesinada por su novio, con la complicidad de su familia, en Santa Fe en mayo de 2015, fue la gota que rebalsó el vaso de la indignación social acumulada. En Mendoza, la convocatoria encontró terreno fértil: organizaciones feministas venían al frente de peleas enormes como los casos de Johana Chacón y Soledad Olivera, desaparecidas en Lavalle en 2012 y 2010 respectivamente, que evidenciaron no sólo las fallas del sistema judicial sino un problema profundo: el odio hacia las mujeres que penetra hasta la desaparición.

La primera marcha del 3 de junio reunió en la provincia a más de 20.000 personas, con una columna que extendió desde el kilómetro cero hasta Plaza Independencia. Fue una de las movilizaciones más grandes de la historia local, comparable con las protestas en defensa de la Ley del agua (7722) en 2019. Como decíamos, no vino de la nada. Como antesala la pelea por la aparición con vida de Johana y Soledad, con las docentes de Lavalle al frente y el despertar político de decenas de jóvenes que comenzaban a organizar la bronca y la impotencia de no saber si un día no vuelven a casa.