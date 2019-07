La mejor propuesta para las vacaciones de invierno: ¡hacé un curso de Dj!

Las vacaciones de invierno, además de ser el descanso escolar, se transforman muchas veces en un momento de preocupación de los padres porque el pensamiento es uno: cómo encontrar actividades para que los chicos y los adolescentes ocupen sus días sin estar todo el día frente al televisor o la play. Una propuesta diferente, súper atractiva y con mucha onda llega de la mano de Martín Guerrero, y en esta charla nos la cuenta.

- Martín… ¿Es cierto que además de todo lo que haces, tenés una escuela de Dj`s?

- Bueno, esta actividad no es nueva: vamos por nuestro séptimo año en Mendoza. Hemos sido pioneros en esto de dar clases y cursos para Dj`s; y sobre todo para quienes se inician en esta profesión. La idea la tuvo mi mujer, Pilar Godoy, que me insistió un montón de veces para que me ponga a enseñar. Además la demanda de la gente me sorprendía: en eventos o en charlas de amigos siempre aparecía el que me decía “me compré una consola, por favor enseñame a usarla”.

La verdad es que hubo un quiebre en la profesión de Dj, y lo marcó la salida de los diferentes softwares que democratizaron y masificaron todo. Hoy cualquiera puede tener una buena computadora, una netbook, y un software bajado de internet, y con eso puede empezar a poner música. No es que de golpe todo el mundo quiere trabajar de Dj, pero hay muchas personas que esto lo sienten un hobby, e identifican el rol del Dj como el del “alma de la fiesta”… y uno debe aggiornarse e interpretar los cambios. Al ver esta realidad junto a mi esposa, se cristalizó la idea de enseñar a utilizar todas estas herramientas y posibilidades que ahora están más al alcance de la mano.

¡Hace siete años puedo decir que me convertí en un profesor! Armé los cursos, el itinerario, y las clases. Para que te des una idea, el curso comienza con la vieja escuela, lo analógico, las bandejas de vinilos, pasando luego por el uso de cd`s. Se enseña sobre estructura musical, los compases y las cuadraturas, la forma de mezclar en un mismo género musical y luego los diversos géneros. Utilizamos también mucha música electrónica, que es la que más marcada tiene los golpes para mezclar un tema con otro.

Comenzamos con grupos, y los mayores interesados fueron los adolescentes entren 15 y 21 o 22 años. Sin embargo, tenemos otra opción para los más grandes que quieren una enseñanza más personalizada: las clases particulares. Es decir que en la actualidad se puede optar por cualquiera de estas tres metodologías: clases individuales, grupales de adultos, o grupales de niños.

Martín Guerrero y su escuela de Dj`s: ¡una oportunidad genial!

- ¿Cómo se te ocurrieron las clases para niños?

- Esta propuesta nació en una escuela de verano, como una actividad musical vinculada a la informática. Tuvimos muchísima aceptación de los chicos, porque lo toman como una actividad que los sorprende y es muy diferente a las deportivas o a los juegos en sí que estaban acostumbrados.

Sabemos que en las vacaciones de invierno hay un gran desafío para las familias que no viajan a ningún lado: encontrar actividades para los niños y adolescentes divertidas pero al mismo tiempo interesantes. Por esto hemos decidido abrir estos cursos y estar ofreciéndolos todos los días de las vacaciones de invierno. Todos aquellos que se copen, que quieran continuar, podrán engancharse al grupo de medio año que abriremos luego; del 24 de julio al 23 de diciembre. De hecho, llamamos al grupo “Dj Teens”, y es para chicos entre 9 y 14 años. Por supuesto, hay propuestas para adolescentes también.

- ¿Y los más grandes se enganchan?

- Mira, te doy un ejemplo: Ana Laura Nicoletti, la Turca Glamour, hizo el curso, tiene todas las herramientas, y ahora muchas veces pone música en su local bailable, en Queen Disco. El chef Nicolás Bedorrou también lo hizo. Muchos empresarios importantes lo hicieron porque tienen el hobby de poner música, y todos ellos lo hicieron bajo el formato de profesor, sala y alumno en exclusiva: te garantizo que salís sabiendo todo.

- Sos uno de los Dj`s más reconocidos de la provincia, y has trascendido las fronteras tanto nacional como internacionalmente. ¿Por qué ponerte a enseñar?

- Tengo 25 años en esta carrera. Esta es una profesión que requiere dedicación y corazón. Mi trabajo me ha llevado siempre a lugares lindos, y a estar rodeado de gente diferente, interesante, creativa. Vivo de esto, de la música, y esa pasión es la que hace que tenga ganas de transmitir mi experiencia. La verdad es que los grupos de chicos son espectaculares, e incluso en las clases hablamos de la importancia del colegio, y de no dejar jamás de lado los estudios formales. Además estos cursos funcionan como un gran semillero, pues muchos chicos que han aprendido aquí han terminado trabajando dentro de mi empresa. Te cuento que hay muchos Dj`s que están en diferentes bares y locales bailables que han pasado por mi escuela. Tomamos esta propuesta con muchísima responsabilidad porque también somos el paso previo a conseguir un trabajo que te puede llevar a centros de esquí, playas como la V Región chilena o fiestas de Buenos Aires o el interior de Argentina. A los chicos que no solo lo hacen por hobby sino que notamos que les gusta y que quieren dedicarse seriamente, nosotros los “fogonazos” y les ayudamos a conseguir propuestas laborales.

