El descargo de Jimena Barón tras las acusaciones por seguir escribiéndole a Osvaldo

Tras el éxito de su nuevo video, “Ya no te extraño”, Jimena Barón recibió varias críticas debido a las circunstancias en las que fue compuesto el tema. Las sospechas fueron confirmadas por ella misma: la canción está dedicada a su ex, Daniel Osvaldo, con quien intentó recuperar la relación durante el año pasado.

Fuente: Instagram @jmena.

Lejos de “La Tonta” y “La Cobra”, “Ya no te extraño” es una intromisión a corazón abierto a los sentimientos de la cantante, que confesó que al momento de grabar el tema se encontraba devastada por el nuevo fracaso amoroso.

Pero las críticas fueron crueles y los cuestionamientos sobre por qué sigue “enganchada” con Osvaldo y escribiéndole canciones colmaron la paciencia de Jimena, que decidió grabar un video y publicarlo en sus Instagram stories para explicar sus razones.

“‘Ya no te extraño’ es una canción que me deja muy expuesta, muy vulnerable y muy desnuda con el amor y muchas cosas muy profundas que son difíciles para mí. Me sorprende un poco que tanta gente se sienta identificada y me da un poco de lástima también”, comenzó diciendo en el video con las emociones a flor de piel.

“Esta es mi vida. Mis canciones son mi vida, son mis experiencias, mis desamores, mis caídas y recaídas. Se arman muchas cosas, gente que sale a hablar o decir cosas que yo trato de no consumir porque no me hace bien, porque soy una persona”, inició su descargo.

Fuente: Instagram @jmena.

“Yo estoy hablando de mi vida. Tengo todo el derecho del mundo de contar mis historias, mis situaciones, mis vivencias y mis sentimientos. Yo no me meto nunca con la vida de nadie. Laburo hace ya 25 años, la carrera de cantante es muy difícil, es muy difícil hacer una canción que la gente escuche. Simplemente quiero que sepan que para mí es muy íntimo. Yo hago todas mis canciones, hago la letra y la música”.

Acto seguido, Jimena quiso defenderse de las acusaciones que la tienen en el ojo de la tormenta: “El amor y el desamor, la relación que no funcionó, el no poder soltar, es todo universal. Está en todas las canciones de Luis Miguel, de Ricky Martin, de los más conocidos en la música. Las grandes canciones se tratan de eso y a nadie se le anda reprochando qué pasó con el ex, por qué le sigue cantando”.

Finalmente, dentro de la emoción y la angustia que le genera confesar que sigue pensando en su ex, la artista tuvo una motivación para hacer la vista gorda a los “criticones”: “Estuve un tiempo afuera y aprendí, me hizo muy bien. Entonces ahora sé también no engancharme en las cosas que sé que me pueden hacer mal. A los que entienden, les agradezco de corazón. Los quiero mucho y me hacen muy bien”.