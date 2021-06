Laurita Fernández compartió su receta secreta... ¡para hacer yogur!

Laurita Fernández (30) está dedicando su tiempo 100% a su carrera en los medios. Actualmente se encuentra trabajando en su futura conducción en el nuevo programa de ElTrece, El club de las divorciadas, donde distintas mujeres tendrán la oportunidad de hablar de sus vidas y contar sobre sus rupturas amorosas.

Fuente: Instagram @holasoylaurita.

También estuvo en el foco de la tormenta tras su nueva y reciente separación -¿definitiva?- de Nicolás Cabré, quien fue su pareja durante tres años, y las posteriores insinuaciones de romance con Agustín “Cachete” Sierra, las cuales -por ahora- quedaron en la nada.

Laurita es una persona muy saludable y le encanta hacer deporte. Hace poco lanzó al mercado un desafío llamado “21 días challenge”, en el que se asoció con la personal trainer Romina Traetta, que consiste en una serie de rutinas de ejercicio que se obtienen abonando un paquete por internet.

Ahora está muy contenta porque, siguiendo dentro del mundo de la salud, recientemente aprendió a hacer, de forma casera, un alimento lácteo que le gusta mucho. Compartió la receta con sus 4,5 millones de seguidores y nosotros queremos compartirla con vos: se trata del rico, clásico y nutritivo yogur.

Fuente: Instagram @holasoylaurita.

“Me recomendaron que me compre una yogurtera, la empecé a usar y quiero pasarles la receta” empezó diciendo muy entusiasmada en el video que subió a sus Instagram stories. Luego, directo al grano, comenzó a dar las indicaciones de materiales e ingredientes para la preparación, que rinde para siete porciones -para realizar esta receta, es fundamental contar con una yogurtera-.

“A mí me gusta el yogur natural. Por algo me compré la yogurtera, porque no lo conseguía en el supermercado y si lo conseguía, salía un huevo” añadió, con un toque de humor.

La preparación:

En un bowl apto para microondas, verter un litro de leche.

Calentar en microondas durante tres minutos, hasta que se ponga tibia.

Llenar uno de los recipientes de la yogurtera con leche en polvo e incorporarlo a la leche líquida. Batir para mezclar y eliminar grumos.

En un recipiente igual al anterior, colocar yogur -de cualquier sabor, Laurita eligió sabor natural- hasta llenarlo y añadirlo a la preparación. Mezclar bien todo.

Endulzar con edulcorante a gusto.

Colocar la preparación en los siete frascos de la yogurtera.

Encenderla y finalmente dejar el yogur reposando durante 8 horas.

A continuación, te dejamos los videos de guía: