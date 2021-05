Irreconocible: Rebel Wilson muestra en Instagram el increíble cambio de cuerpo

Rebel Wilson decidió pasar un fin de semana diferente en este feriado del "Memorial Day". Después de volar a Palm Beach, Florida, para presentar el trofeo en el evento inaugural del World Polo Pride, la actriz llegó a la playa con un estilo veraniego muy elegante.

"Palm Beach-ing. Creo que quiero mudarme a Florida ahora", subtituló Wilson, de 41 años, a una foto de su espacio de Instagram en la que se la ve posando con un traje negro que presenta mangas cortas y una cremallera en la parte delantera. Combinó su traje de baño con chanclas de Givenchy, un sombrero de ala azul y gafas de sol.

"¡Muévete Pam Anderson, tenemos una nueva Guardiana de la Bahía! ¡Yaassss gurl!" bromeó una persona en la sección de comentarios, haciendo referencia a la popular serie "Baywatch". "Te ves increíble", agregó un segundo usuario de Instagram.

La estrella de Pitch Perfect también publicó varias fotos de su look de World Polo Pride que se puso en el avión privado en el que viajó; antes de aterrizar en Palm Beach. El conjunto, de Saint Laurent, incluía un par de pantalones cortos de ciclista negros, una blusa con hombros descubiertos de plumas y sandalias de tiras.

Junto a las imágenes que colgó en Instagram del mencionado evento, Wilson dijo que le "encantó" participar en esta fiesta, a la que consideró "de igualdad positiva y progresista".

Las fotos del atuendo del fin de semana del Día de los Caídos de Wilson llegan un mes después de que publicara selfies frente a un espejo con una tanga negra muy sexy, para mostrar su figura. La actriz incluso posó en una desenfadada foto en la que se dio vuelta para que su trasero quedase en cámara, al tiempo en que sacaba la lengua haciendo una mueca.

Wilson ha sido muy abierta a la hora de hablar y dar precisiones sobre su pérdida de peso durante el año pasado y ha admitido que lo ha estado mostrando "en Instagram descaradamente".

"Me siento muy bien, perdí 60 libras el año pasado", dijo la estrella. Hablando con revista People a principios de este año, Wilson explicó que perder peso nunca se trata de la cantidad. "Mi objetivo nunca fue ser delgada", explicó. "No me concentro demasiado en los números. Aún me parezco a mí. Me encanta tener curvas y sigo siendo súper curvilínea, pero solo una versión más saludable. Ese era mi objetivo".

"Solo trato de animar a todos a que sean la versión más saludable de sí mismos", agregó Wilson. "Eso no significa necesariamente tener un tamaño más pequeño, solo significa no tener comportamientos poco saludables. Me gusta pensar que me veo bien en todos los tamaños".