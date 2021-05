Julieta Puente confesó cuál es el problema físico que la atormenta

Julieta Puente es la influencer del momento: tiene 612 mil seguidores en Instagram, se hizo conocida gracias a su “cardio de la felicidad” y hoy está bailando en la pista más famosa de la Argentina, el reality “La Academia”, conducido por Marcelo Tinelli.

Fuente: Instagram @julieta_puente.

Oriunda de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, hace más de diez años que vive en Buenos Aires y siempre tuvo en vista el firme objetivo de hacerse famosa en la televisión argentina. Su sueño se cumplió anoche, al debutar en La Academia, obteniendo un excelentísimo puntaje por parte del jurado.

Pero así como recibió elogios y felicitaciones de todo el mundo, siempre están los seguidores que le encuentran el pelo al huevo.

“Cuántos comentarios de mi debut de anoche diciendo ‘¿qué tiene en los ojos?’, ‘se le va el ojo’… ¡Soy bizcocha! Este ojo se me va para cualquier lado, y cuando estoy nerviosa, el doble. Me da la vuelta calesita. Pero veo bien igual” comunicó Julieta a sus seguidores a través de sus Instagram stories.

Fuente: Instagram @julieta_puente.

Al parecer, la influencer sufre cotidianamente un pequeño desvío en su ojo izquierdo, que fue notado por la audiencia. Hablando del tema, y siempre con el buen humor que la caracteriza, recordó una anécdota que vivió en la primera cita con quien es su novio actualmente, pero no quiso contarla porque “es muy fuerte”. “Yo me quedé como, ¿en serio me quiere conquistar?”.

“Bizcocha, pero exitosa mi amor. ‘Revelación’ me clavaron, Ángel de Brito, te amo’” compartió en una irónica historia luego de confesar su afección. “Las ganas de ser bizcocha que tienen algunas”, añadió. ¿Para quién habrá ido el palo?