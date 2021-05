Luisana Lopilato volvió a los 2000 y encarnó a Mia Colucci, de Rebelde Way. ¡Explotaron las redes!

Luisana Lopilato es una de las argentinas más aclamadas y más queridas en el país y en el mundo. Hace ya varios años que vive en la ciudad de Burnaby, en Canadá, junto con su familia. Su matrimonio con Michael Bublé, el famoso cantante canadiense, la llevó a ganarse el afecto de la gente del país de su esposo, con el que tiene tres hijos.

Fuente: Instagram @luisanalopilato.

Si bien su carrera como actriz y cantante comenzó cuando ella era muy chica, junto a Cris Morena, el papel que la llevó a la fama fue el que interpretó en el año 2002 en la telenovela adolescente Rebelde Way, donde interpretó a la “chica rica”, Mia Colucci.

Este jueves, 19 años después de la emisión de la telenovela, Luisana Lopilato hizo explotar las redes con un video en el que su amigo Samuele Miccoli la ayuda a volver a ponerse en la piel de Mia. “Hice una encuesta y le pregunté a la gente qué era lo próximo que les gustaría ver en mi canal de YouTube. Mucha, mucha gente contestó que quiere volver a verme como Mia Colucci” expresó en el video que subió a su canal de la mencionada plataforma.

“Era un programa de televisión donde teníamos una banda y cantábamos y salíamos a hacer shows. Nos fue tan bien y a la gente le gustó tanto que pasamos a ser una banda de verdad. Nos tocó ir a países increíbles, cantamos en estadios llenos de gente”, le cuenta emocionada Luisana a su amigo.

“Fue un personaje que me gustó mucho hacer, fueron mis inicios como actriz. Sé que empecé más chica, pero en Rebelde Way creo que me empecé a dar cuenta de que actuar era algo que me gustaba y quería hacer y estudiar para poder hacerlo cada vez mejor”, asegura.

La transformación comenzó con su cabello, que escondió debajo de una peluca más oscura, y continuó con el makeup: simplemente máscara de pestañas y gloss. Un atuendo típico de los 2000, que recrea el vestuario de una foto de la época de Rebelde Way, fue lo que terminó de traer al presente a la quinceañera Mia Colucci.

“Me siento como que estoy en un show de Israel bailando este tema” dice en el video, mientras suena la exitosa canción de la banda Bonita de más. Como es característico de los espectáculos de Cris Morena, la coreografía no podía faltar, y Luisana bailó muy divertida con Samuele.

El video termina con una Luisana convertida en Mia muy emocionada. “Me emociono porque hoy estamos en el 2021, tengo 34 años, tres hijos y me hiciste volver a cuando tenía 15. ¿Cómo puede ser?”