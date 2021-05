Así fue la trágica muerte de Heath Ledger, el Guasón inolvidable

Heath Ledger fue uno de los actores más populares de la industrita cinematográfica de Hollywood y su trágica muerte no sólo conmocionó a sus fanáticos, sino que generó tristeza en casi todos los actores, que se pudo ver en la entrega de los Oscar cuando ganó la estatuilla a Mejor Actor por su interpretación de el Guasón en The Dark Knight.

Nació el 4 de abril de 1979 en Perth, Australia, y tuvo su primera experiencia como actor a los diez años de edad, cuando interpretó a Peter Pan en una obra de teatro del colegio. A raíz de este papel, su hermana mayor Kate, también actriz y publicista, lo alentó para convertirse en actor. Además, se destacó por ser un excelente jugador de ajedrez.​

Actor profesional y primeros éxitos

Heath Ledger abandonó el colegio a los 16 años para dedicarse a la actuación y su primer papel fue en 1992 en la película para televisión “Clowing Around”. Desde 1993 hasta 1997, trabajó en la serie televisiva de Perth "Ship to Shore" (1993) y en "Home and Away" (1997), uno de los programas más exitosos de Australia.

Terminó de llegar a la fama con el famoso film "10 Razones para Odiarte" y con la aclamada comedia policíaca australiana "Two Hands". Su primer premio lo recibió en 2005 de parte del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York y del Círculo de Críticos de Cine de San Francisco por su actuación en "Secreto en la Montaña".

Este papel le valió también una nominación a los Globo de Oro por Mejor Actor Dramático y a los Oscars, convirtiéndose, con tan solo 26 años, en el noveno actor más joven en ser nominado para un Oscar al mejor actor. "La magnífica interpretación de Ledger es un milagro de la actuación. Parece llevarla dentro suyo", dijo Peter Travers a Rolling Stone.

Problemas para dormir y el consumo de fármacos

"La semana pasada probablemente dormí dos horas por noche en promedio. No podía dejar de pensar. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente seguía funcionando. Me desperté solo una hora después, todavía con la mente a toda máquina", dijo en una entrevista con Sarah Lyall para el New York Times en 2007. Ledger explicó que luego de realizar "Batman: El caballero de la noche" y "La Historia sin mí" le generaron problemas de sueño.

En 2008, mientras grababa en Londres la que sería su última película padeció malestares respiratorios y se quejó de esto con su coprotagonista Christopher Plummer. Le contó que tenía muchos problemas para dormir y que estaba tomando píldoras para solucionar el problema.

"Todos nos resfriamos porque la filmación en exteriores tenía lugar durante noches horribles y frías. Pero Heath continuó y no creo que haya tomado antibióticos... Creo que tenía neumonía. Además, decía todo el tiempo 'Maldición, no puedo dormir', y tomaba todas esas píldoras", contó Plummer. Fuente: película Batman: Caballero de la Noche.

Por otro lado, su ex prometida, la también actriz Michelle Williams, confirmó en una entrevista con Interview ​que efectivamente Ledger tomaba pastillas: "Desde que lo conocí, tuvo problemas de insomnio. Tenía demasiada energía. Su mente estaba funcionando, funcionando, funcionando, siempre funcionando".

Su trágica muerte y el dolor de Hollywood

Heath Ledger falleció el 22 de enero de 2008 a los 28 años. Su ama de llaves, Teresa Solomon, y su masajista, Diana Wlozin, fueron quienes encontraron el cuerpo sin vida del actor sobre la cama de su departamento ubicado en el cuarto piso de la calle Broome St. 421, en el SoHo de Manhattan.​

Wolozin intentó reanimarlo y al no poder llamó a la actriz e íntima amiga del actor, Mary-Kate Olsen para informarle lo sucedido. La joven, que se encontraba en California, llamó inmediatamente a su compañía de seguridad en Nueva York para que se dirigieran al lugar. Wolozin y Solomon también llamaron al 911 e intentaron reanimarlo sin éxito.

"El Sr. Heath Ledger falleció como resultado de una intoxicación aguda por los efectos combinados de la oxicodona, hidrocodona, diazepam, temazepam, alprazolam y la doxilamina. Hemos concluido que la muerte es accidental, resultante del abuso de las prescripciones médicas", arrojó el resultado de la autopsia.

Dichos medicamentos son prescritos en Estados Unidos generalmente para controlar el insomnio, la ansiedad, la depresión, el dolor o el resfriado. La muerte de Ledger incrementó la preocupación sobre los problemas con el abuso de medicamentos recetados o su uso indebido combinado con otros medicamentos.



En definitiva, uno de los actores más prometedores del cine moderno partía muy tempranamente. El galardón póstumo en la entrega de premios Oscar fue un pequeño homenaje a un jóven carismático que tenía más energía que otra cosa.