Juliana Awada volvió a sorprender con la tendencia effortless: qué es y cómo la lleva

La ex primera dama Juliana Awada volvió a destacarse por el look que le quita años. Se trata de la tendencia effortless que lució a la perfección a través de su cuenta de Instagram.

Este estilo combina el jean, las zapatillas, una prenda navy rayada y un trench. Súper moderna y vanguardista.

Este look, Juliana lo eligió para visitar un vivero con amigas. Distendida, relajada y súper cómoda. De eso se trata el estilo effortless que volvió a elegir Juliana. Se trata de imitar un look en el cual a simple vista parezca que la persona se encuentra recién levantada, a cara lavada y vestida con muy poca o ninguna producción, pero a la vez con una elegancia, sensualidad y distinción que otros estilos no han podido igualar. Se trata de dar la sensación de que los elementos han sido escogidos por casualidad, y que han quedado armónicos al azar.