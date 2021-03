La Reina Máxima de los Países Bajos actuó en un video y fue criticada

La reina Máxima recibió la visita de una delegación de la Fundación "Méér Muziek in de Klas".

En un divertido video que es viral en las redes sociales, cinco niños reporteros estuvieron junto con el actor y bailarín Buddy Vedder y la presentadora y cantante Fenna Ramos visitando a la reina en el palacio Huis ten Bosch y le informaron de su plan: invitar a todos los habitantes de los Países Bajos a hacer un esfuerzo y promover la educación musical, en honor a su quincuagésimo cumpleaños.

La Reina Máxima sorprendió con sus dotes actorales, desenvolviéndose en el video con simpatía y gracia. Se trata además de imágenes que causaron curiosidad particularmente en Argentina, pues en el país de origen de la monarca de Holanda, todo el mundo está habituado a escucharla hablar en castellano.

Una captura de pantalla del video en cuestión.

La esposa del rey Guillermo Alejandro y madre de Amalia, Alexia y Ariane; es presidenta honoraria de la fundación "More Music in the Classroom", que está comprometida con la educación musical estructural y de calidad para los 1,6 millones de niños de escuela primaria en los Países Bajos.

Máxima, en las escalinatas del palacio.

Sin embargo, algunos de los usuarios de Twitter deslizaron críticas luego de ver el video: "Se trata de un gesto encantador, sin dudas ¿Pero por qué están todos sin mascarillas? La reina realmente debería ser un modelo a seguir para todas las personas en los Países Bajos", dice uno de ellos.

Otros, por otro lado defendieron a Máxima expresando que seguramente todos los que actúan en el video han sido testeados; o explicando que la reina siempre mantiene distancia de los demás.