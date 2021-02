Celos, indiscreciones y una boda polémica: el pasado romántico de Meghan Markle antes de entrar a la realeza

Meghan Markle fue una de las protagonistas de la exitosa serie Suits, pero al comprometerse y casarse con el príncipe Harry alcanzó la fama mundial. A partir de este momento, comenzaron a escarbar en su pasado hasta descubrir detalles de la primera boda y posterior divorcio con un productor de Hollywood. Meghan quedó bajo las garras de la prensa y su pasado ha sido tildado como "polémico" por el simple hecho de contener elementos que quedan por fuera de lo que el margen de la realeza británica puede aceptar.

Foto: La Nación

La exactriz, de en ése entonces 23 años, y Trevor Engelson, cinco años mayor, se conocieron y enamoraron cuando ella finalizaba sus estudios de arte dramático en la Universidad de Northwestern en Illinois, contó el tío del productor Mickey-Miles Felton a Richard Kay. ¿Cómo podría caerle a la Reina Isabel que su nieto se enamore de una mujer divorciada?

Su relación comenzó en 2004 y según los familiares la apoyaba en todos sus proyectos como actriz. Cuando se estrenó Suits en 2011, él publicaba mensajes de apoyo en las redes sociales como "Suits, esta noche. ¡Mi chica está genial!" o "¡Muy orgulloso de mi chica! Segunda temporada de Suits. ¡Una maravilla!".

Foto: Infobae

La pareja se casó ese mismo año en Jamaica, en una boda en la que los invitados fueron recibidos con bolsitas de marihuana. La familia del productor aseguró que estaban enamorados y que él estaba feliz por el crecimiento profesional de Markle. Pero todo esto es mucho más de lo que Inglaterra puede aceptar: un pasado repleto de libertinaje, drogas, exposición televisiva y hábitos "no reales". La "pobre Meghan" no sabría lo que le esperaba...

La otra cara de la historia

En el libro Finding Freedom, Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family (En busca de la libertad: Harry y Meghan y la creación de una familia real moderna) indicaron que la historia no fue tan pacífica para la Duquesa de Sussex.

Omid Scobie y Carolyn Durand, cronistas de la monarquía británica y autores del libro, explicaron que la pareja se separó a los dos años de casarse por diversos motivos, entre ellos los celos. Markle creció popularmente por la serie Suits alcanzado un gran éxito, lo que despertó los celos del productor.

Foto: Infobae

De un momento al otro, ella ganó más popularidad que Engelson, quien trabajó con estrellas de la talla de Sandra Bullock. Además, Markle debía pasar gran parte de su tiempo en Toronto, Canadá, donde filmaban el programa televisivo mientras que él seguía viviendo en la residencia que compartían en Los Ángeles, Estados Unidos. ¿Una toxicidad en la relación se estaba aproximando?

Esto generó un distanciamiento y peleas constantes. Una de ellas fue una entrega de los premios Oscars en la que el productor acudió solo. Markle lo cuestionó alegando que su esposo no quería que ella sea el centro de atención, mientras que él dijo que no la invitó ya que estaba grabando en el país vecino. Así comenzaban los primeros indicios de una relación destinada a fracasar por la falta de tolerancia y respeto hacia la evolución de uno de sus integrantes.

Desde el noviazgo de Meghan Markle y el príncipe Harry, Engelson nunca se mencionó sobre el tema ni la mencionó en público. Sin embargo, Scobie y Durand entrevistaron al círculo íntimo y expresaron que él nunca apoyó su carrera como actriz.