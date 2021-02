Amalia de Holanda: ¿Por qué será un año decisivo para la princesa?

Amalia de Holanda, la hija mayor de Máxima y Guillermo, está a un paso de cumplir 18 años y de comenzar su agenda real para emprender sus funciones como integrante de la realeza. La futura reina de los Países Bajos tendrá un año decisivo, ya que será por primera vez la protagonista de diversos eventos.

Desde que nació, sus padres intentaron que tenga una vida lo más normal posible y que creciera a la par de sus compañeros de colegio, incluso sabiendo cuál serían las obligaciones a futuro. Ahora, está a casi un año de comenzar a cumplir las obligaciones oficiales.

Foto: Vanitatis

El futuro de las monarquías europeas es femenino. Junto a Leonor de España; Isabel de Bélgica; Ingrid de Noruega, y Victoria de Suecia, Amalia se suma a la nueva generación de reinas que podrían cambiar la visión de las familias reales y modernizarlas, por lo que las sociedades del viejo continente se encuentran eufóricas con ese cambio.

"A veces me parece que no es real, me cuesta concienciarme de que esta es realmente mi vida”, dijo Amalia en una de las pocas apariciones públicas que hizo. Hasta que cumpla de 18 años, la Princesa de Orange seguirá estudiando en la Escuela Cristiana Sorghvliet de La Haya, el mismo centro público donde acudió su padre.

Amalia es extrovertida y sabe lo que representa su labor, al punto que trabajó en un café como asistente, una experiencia que le dio un toque de realidad. Además, evalúa tomarse un año para conocer el mundo y nutrirse de otras culturas.

Obligaciones como futura reina

Amalia es una joven preparada y tiene todas las cualidades de una heredera al trono. Habla con fluidez neerlandés, inglés y castellano, el idioma materno de su madre, y cursa un año adelantado en el colegio.

A partir de los 18 años comenzará a trabajar para la monarquía holandesa y a percibir su salario real. Según los medios del país, Amalia cobrará 1,6 millones de euros de las arcas del Estado, de los cuales 282.000 euros son su sueldo personal y el restante estará destinado a las personas que trabajen con ella. Foto: Marie Claire

La Princesa de Orange estuvo presente en los últimos eventos de sus padres para introducirla de a poco ante la mirada pueblo. Luego de se cumpleaños, que será en diciembre, formará parte del Consejo de Estado, el principal organismo asesor del Gobierno, aunque allí su papel será simbólico, dado que aún su padre sigue siendo el rey.

"Lo importante es conocerse uno mismo antes de servir al público. Amalia necesita tiempo para conocerse, y entonces ya podrá servir a Holanda", dijo Guillermo durante una entrevista por el Día del Rey, que se celebra en abril de todos los años.

¿Qué se traerá entre manos esta princesa tan observada por la prensa europea y mundial? Todos estaremos esperando ver a Amalia desempeñándose en sus roles reales porque sabemos que posee un futuro prometedor y desafiante. ¿Igualita a mamá?