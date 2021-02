Extraño furor en México por el vestido azul de Fabiola Yáñez

Desde el momento en que Alberto Fernández pisó suelo mexicano junto a su comitiva -reducida, debido al escándalo del "vacunatorio VIP"-, se notó un hecho curioso en cuanto a la cobertura periodística: hubo varias notas internacionales cuyo tópico fue el "total look blue" de la primera dama argentina.

Alberto Fernández llegó a México invitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a propósito de la conmemoración de los 200 años de la independencia de ese país. Fabiola Yáñez acompañó al presidente y, apenas bajó del avión, se llevó la atención de cronistas y fotógrafos con su look azul eléctrico monocromático.

El outfit en cuestión tiene la autoría de Cinthya Martos, una diseñadora argentina que estudió diseño de indumentaria y producción de moda, y que relata que tuvo el honor de ser alumna de Paco Jamandreu, el icónico modisto de Evita Perón. "Él fue quien me enseñó el oficio como en la vieja escuela, creando diseños con papel y lápiz", asegura.

Cinthya trabajó mucho tiempo como diseñadora textil en la Patagonia, y logró tener su propia fábrica y locales en Bariloche. Pero en el año 2011 desembarcó en Buenos Aires y lanzó su marca, que lleva su nombre propio.

El look de Fabiola que tantas fotos mereció está íntegramente elaborado en crepe, y el tono es azul cobalto. El vestido tenía tajo en la delantera, recorte en la cintura y cinto. La pareja de Alberto decidió combinarlo con un tapado de solapa simple de idéntico color, al igual que la mascarilla. Los zapatos, de taco fino y punta, también pertenecían a la misma gama de color.

"Una amiga en común me presentó a Caro Marafioti, que se desempeña como estilista de Fabiola. Admiro mucho lo que hace y el haberse involucrado en la tarea social, algo que yo también hago. Fue para mayo cuando le acerqué a la estilista de Fabiola un regalo: el tapado en boucle de lana y entallado a la cintura en look off white que finalmente usó para el 25 de mayo. Antes había consultado sus medidas, porque ella es muy chiquita. Todo lo que le hago lo hago sin probar, por el tema de la pandemia y la distancia. Le gustó y así empezamos. Es un sueño para mí poder trabajar con Caro porque juntas estamos pudiendo lograr los looks para Fabiola”, relata la diseñadora a propósito de contar cómo comenzó la relación con la primera dama.