Salieron a la luz las fotos de la increíble mansión de Guido Süller: se la tenía guardada

El personaje mediático de la televisión, actor, arquitecto y excomisario de a bordo​ argentino, hermano de la famosa vedette Silvia Süller, Guido dejó al descubierto su increíble mansión a través de fotografías.

De hehco. según contó se encargo de diseñar su nuevo hogar para que sea "en sueños". Actualmente disfruta del proceso de la nueva residencia, que en breve será habitable.

“En este lugar cuelgo los guantes y si Dios quiere serán días de regocijo, disfrute y relax”, contó Guido Suller en un programa de TV.

Lo que se filtró es que la casa estará dentro de un barrio privado ubicado en Pilar y lo llamativo serán los espacios que Süller decidió incluir para su nueva vivienda: la excéntrica piscina. “Es in-out, se mete dentro de la casa, está climatizada por paneles solares y tiene una cascada de seis metros”, contó.

“Me voy a dar todos los gustos, soy jubilado, es mi última morada, no lucho más, mi último sacrificio. Pienso equiparla con lo que pueda, va a haber un cine porque soy cinéfilo, me encanta, una playa privada sólo para mí con un muelle y un velerito que no compré pero si Dios quiere compraré, un SUM, entre otras cosas”, agregó y se animó a mostrar algunas imágenes.

¿Ya las viste?