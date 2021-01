¿Cuál es la Kardashian que podría estar embarazada? El clan oculta información

Las polémicas hermanas Kardashian han confesado que una de ellas está embarazada, pero no quieren contar de quién se trata. Es que el mundo entero supone que la noticia tiene que ver con el lanzamiento de la última temporada del reality: Keeping Up With The Kardashians.

Fue el mismo el que las lanzó a la fama y es por eso que la familia guarda secretos que solo revela a través de la pantalla chica. De hecho, las grandes tramas aparecerán en la temporada final, sobre todo la relativa al posible divorcio de Kim y Kanye West, no se desvela nada.

Alguno sospechan que puede ser Khloé. "Está pensando en volver a ser madre o la posibilidad de que Kourtney y Scott Disick decidan intentar darse una nueva oportunidad", contaron sus allegados. “Acabo de verles durmiendo juntos en un sofá y están hechos el uno para el otro”, asegura Kim en otro fragmento del tráiler.

“¿Habremos hecho lo correcto?”, se pregunta la matriarca del clan. En unos meses, lo descubriremos.