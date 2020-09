El look que eligió Máxima de Holanda para volver a trabajar: ¡baratísimo!

View this post on Instagram

u2063Koningin Mu00e1xima bezoekt buurthuis Thuis in West in Rotterdam. Speciaal voor ouderen is u2018Samen ouder in Westu2019 opgezet om ouderen uit hun isolement te halen en eenzaamheid tegen te gaan. Vanuit het programma u2018Samen ouderu2019 ondersteunt het @oranje_fonds dit initiatief. Thuis in West organiseert verschillende activiteiten waarbij ouderen worden betrokken bij hun buurt. Ook biedt het buurthuis een maatjesproject, een juridisch spreekuur en burenhulp. u2800 u2800 Koningin Mu00e1xima spreekt tijdens het werkbezoek met de initiatiefnemers van Thuis in West over hun doelstellingen en over hun samenwerking met partners in de wijk. ouderen en vrijwilligers vertellen over hun ervaringen met het buurthuis. Ook neemt Koningin Mu00e1xima een kijkje in de keuken tijdens een kookactiviteit. u2800 u2800 Tijdens het werkbezoek worden de huidige algemeen geldende richtlijnen voor bijeenkomsten in acht genomen.u2800 u2800 #koningin #Queen #Mu00e1xima #buurthuis #OranjeFonds #eenzaamheid #samenouder #maatje #vrijwilligers #ouderen #burenhulp #ThuisInWest #Rotterdam ud83dudcf8Oranje Fonds