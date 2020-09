Viggo Mortensen y su amor por San Lorenzo en San Sebastián: ¡mirá lo que se puso!

View this post on Instagram

¡Bienvenido a San Sebastián! Ongi etorri Donostiara! • 🔹 Viggo Mortensen ya está en el Festival de San Sebastián. Mañana recibirá el Premio Donostia en reconocimiento a su carrera y se proyectará el filme 'Falling', que él mismo dirige y protagoniza 🔹 Viggo Mortensen is already at the San Sebastian Festival. Tomorrow he will receive the Donostia Award in recognition of his career and the film 'Falling', which he directs and stars himself, will be screened 🔹 Viggo Mortensen Donostia Zinemaldian da jada. Bihar jasoko du bere ibilbidea aintzatesten duen Donostia Saria eta berak zuzendu eta protagonizatzen duen 'Falling' filma proiektatuko da