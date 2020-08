Miguel Herrán ultra candente: el protagonista de Elite y La Casa de Papel lo da todo en Instagram

La carrera del malagueño Miguel Herrán fue tocada con la varita mágica desde sus inicios, pues por su primer trabajo -un protagónico en la película "A cambio de nada"-, resultó ganador del premio Goya al mejor actor revelación en el año 2016. Su participación en las series "La casa de papel" y "Elite" le han valido el mote de "niño mimado de Netflix", y a eso se le suma su popularidad en las redes sociales, con más de 14 millones de fans en Instagram, como ejemplo.

El joven andaluz está inmerso en la promoción de su nuevo film, que lo tiene como actor principal junto al consagrado actor gallego Luis Tosar: Hasta el cielo, una película que ya está en el circuito de festivales, dirigida por Daniel Calparsoro.

Hoy, Miguel ha dado la nota con una sugerente selfie que se tomó en el baño, quizás quitándose la ropa para tomar un baño, o quizás solo para seducir y ponerse pícaro y jugar con sus seguidores. En ella, luce sin nada puesto, solo con un pequeño short que ha bajado y deja ver sus nalgas y al mismo tiempo hace gala de su torso trabajado y sus bíceps de roca.

Miguel Herrán.

El joven actor confesó que padeció de vigorexia y que incluso al día de hoy lucha contra ese flagelo. "M eprohibo mirarme en ciertos espejos, porque se que me voy a obsesionar. Además aprendí a no estar pendiente de la opinión o 'los likes' de los demás", dijo recientemente.

Con respecto al confinamiento, Herrán dijo que pasó "por todas las etapas. Al principio no entendía nada; me parecía que era como un sueño que no se acababa de terminar. Luego, viendo como evolucionaba todo, he vivido momentos de alegría, de rabia, de soledad, de sensación de encierro. Y al haber pasado tanto tiempo en casa, volver a retomar la rutina no ha sido fácil; ha habido que adaptarse".