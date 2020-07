La feria online que querías: indumentaria first class... ¡y hasta la posibilidad de ganar dinero!

Definitivamente, en el mundo estamos experimentando algo nuevo. Estos tiempos sin comparación y sin antecedente nos han llevado a reflexionar mucho en cuanto a la vida que llevamos, y definitivamente son tiempos de cambios. Cambios de costumbres, de ideas, y también en el mundo de lo material.

En esta etapa de aislamiento social preventivo y obligatorio, mucha gente aprovechó para renovarse desde el mundo del conocimiento estudiando, haciendo cursos, asistiendo a charlas virtuales. A otros, la renovación les llegó en lo emocional e interno, volcándose a experimentar yoga, meditación, etc. Y también una constante fue implementar el orden: ¡Limpiar! Ordenar tantos objetos materiales que tenemos y que nos damos cuenta de que ya no los usamos, porque no los necesitamos.

Sin embargo, mientras algunas personas fueron hacia el lado del desasosiego y la melancolía, otras vieron esta crisis como una oportunidad creativa para generar algo diferente: así nació “Otra vuelta”.

¿De qué se trata este proyecto?

“Otra vuelta” -OV- es una feria online de indumentaria en donde habrá prendas de muy poco uso y primeras marcas, en excelente estado y calidad, y además brindará el “plus” a muchos y muchas de poder ganar dinero “sin hacer nada”, solo poniendo su ropa en venta.

“En esta tienda encontrarás indumentaria para la mujer en todas sus edades: desde niñas, pasando por las teens y la más adulta. Por supuesto, el apartado de ropa de hombres también estará presente. ¡Y no nos olvidamos de los bebés y niños! Ellos también tendrán su espacio, que incluirá artículos esenciales para el momento del nacimiento y la primera infancia”, cuentan sus creadoras.

“La ropa deportiva, así como los diferentes accesorios tan útiles para hacer deporte, será obviamente uno de los ítems más buscados y habrá oportunidades únicas de compra”, siguen entusiasmadas.

“Tendremos además una categoría Outlet con prendas que tienen algún detalle ínfimo, mínimo y que serán verdaderamente ‘una ganga’, pero siempre cumpliendo con el fin de que sean prendas que vale la pena darle una segunda oportunidad”.

“La página web será súper atractiva, los descuentos serán de hasta un 70% sobre precios originales, y además contaremos con el apoyo de planes de comunicación en redes sociales, vía pública, radio y diario. El profesionalismo y la impronta de vanguardia serán notables: queremos que todas sepan con esto que habrá inversiones específicas para que las prendas se vendan con suma facilidad”, prometen las chicas.

“En OV, cuando entregas tu ropa, automáticamente entras en la categoría de SOCIA, y obtendrás una ganancia cuando la prenda se venda. Por supuesto, podes ser solo COMPRADORA, y disfrutar de nuestras opciones, propuestas, y catálogos. Además, te contamos que si no te gusta una prenda o te quedó mal, la podes cambiar”, siguen.

“Falta muy poco para que el proyecto esté online, así es que… ¡Todos atentos! Además, las alma mater de OV buscarán siempre hacerte más fáciles las cosas, y te presentarán una opción muy linda: una institución solidaria estará trabajando en contacto con la feria, y vos vas a tener la opción de donar aquellas prendas que quizás no cumplen con los requisitos para ser vendidas, pero que con seguridad pueden ser muy valiosas para vestir, abrigar o ayudar a una persona que lo necesita.

“¿Te contamos una infidencia? Ya tenemos bastante stock, y estamos sorprendidas por las marcas internacionales y el estado de las prendas: ¡parecen nuevas!”, cierran.

¿Quiénes son estas dos mendocinas?

“Somos cuñadas y amigas. Somos viajeras, amantes de la música, lectoras, ‘disfrutadoras seriales’, decididas y apasionadas por la información y la necesidad de estar al día con todo”, dicen Gisella y Patricia.

“Siempre nos gustó la moda, y poco a poco, con paso firme, nos fuimos adentrando en ese mundo. Recolectando datos, formándonos y aprendiendo, nos metimos en este desafío porque somos curiosas, inquietas y compartimos la pasión por estar a la vanguardia. Fundamentalmente, somos emprendedoras, y nos dimos cuenta de que podemos ser un puente para que muchas puedan sentirse más lindas y renovadas con menos gasto de plata”, continúan.

“El espíritu de nuestro proyecto tiene que ver con fomentar la moda circular, para darle una segunda oportunidad a las cosas. Estamos convencidas -y las tendencias en Europa nos avalan- de que hoy es fundamental el cuidado del medio ambiente, la tendencia al reciclaje, la vida saludable. Hay cosas que mucha gente tiene y que están prácticamente nuevas, sin uso… y solo ocupan un lugar en un clóset o un desván. Lo que queremos posibilitar es simple: que puedas vender y deshacerte de todas aquellas prendas y objetos que ya no usás, que ocupan lugar, que no son parte de tu vida… pero que al estar en buen estado pueden darle color, luz, alegría, renovación y servirle a la vida de otra u otro”, explican.

