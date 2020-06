Luciana Salazar reveló el "gran problema" de su hija: ¿es para tanto?

Al parecer, la hija de Luciana Salazar: Matilda no para de hacer berrinches y la modelo se lo atribuye al encierro. La actriz notó los cambios en su hija cuando empezó a dejar su casa para viajar a Capital Federal y ultimar detalles de su incorporación a Polémica en el bar, por la pantalla de América. “Me agarraba y le agarraba una desesperación y llanto porque quería salir. Me llena de angustia”, contó y agregó:

“Más allá de que acá tiene un parque, es el hecho de querer ver a nenes. Mi mamá la llevó al supermercado el otro día y Matilda veía una nena y estaba como en Disney. Se desesperaba”.

“Eso obviamente te da angustia. La noto porque pasa por caprichos que hace unos días no los tenía”, indicó y aclaró que su hija es tan chica que “no toma conciencia de que hay una pandemia”.

“Yo trato de distraerla. De que disfrute. De que esté en otro mundo. La trato de mantener en un ámbito de amor, diversión. También trato de que no este todo el día haciendo cosas físicas, que pueda pintar, que dibuje”, concluyó.

La modelo está pasando sus días instalada con sus padres y su hija en su casa de Nordelta. Pero, el tema de su hija le está afectando demasiado: "Me han pasado cosas que no me pasaron nunca en mi vida. Tuve un dolor en la muela de juicio, me dieron un medicamento que me trajo una infección fatal. Estuve 20 días brotada de pies a cabeza. Fue fatal. Están pasando cosas raras... Creo que es algo psicológico, hay angustia, ansiedad. El cuerpo lo manifiesta. A mí nunca me pasaron estas cosas. Nunca fui alérgica a nada. Es así, es lo que nos toca y lo que tenemos que afrontar. Lo tratamos de llevar lo mejor posible", cerró en la entrevista que le brindó a La Once Diez/Radio de la Ciudad.