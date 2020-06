Vuelta a la vida social: cuánto cuesta salir en Mendoza

Para saber cuánto tiene que gastar un mendocino promedio para retomar su vida social: salir a comer o a tomar algunos tragos, recorrimos los locales de la calle Juan B. Justo, Belgrano y la emblemática Arístides Villanueva y esto fue lo que descubrimos.

En primer lugar, la zona más despoblada de las noches es la calle Juan B. Justo. Lo propietarios afirman que la gente prefiere comprar bajo la modalidad de delivery. Por otro lado, algunos funcionan mejor con el sistema take away. Pero, otros permanecen cerrados ya que el costo de apertura resulta sumamente caro para quienes todavía no se recuperan de la crisis.

Algunos locales aún permanecen cerrados.

¿Cuánto cuesta cenar en la calle Juan B. Justo? Encontramos algunas promociones tentadoras como la de dos pizzas muzzarelas a partir de 700 pesos.

Súper promo de pizzas.

Otros funcionan solo bajo la modalidad de delivery.

La calle Belgrano, reunió a los foodies que aman la gastronomía gourmet. Uno de los lugares más asistidos resultó ser una restaurante de comida asiática. Allí los comensales pagan de 300 a 600 pesos por plato. Teniendo en cuenta que se tratan de menúes con salmón, mariscos, entre otros bichos de mar.

Un trago supera los 200 pesos.

Aquí se cumple el distanciamiento social.

La calle Arístides Villanueva convoca a cientos de jóvenes principalmente en las cervecerías. Allí no se respeta tanto el distanciamiento social, pero los jóvenes disfrutan de compañía y pintas a precios accesibles. Puede beber desde 150 pesos.

Los jóvenes copan las veredas de los bares.

El Fast food es la modalidad preferida por los jóvenes y visitando una pizzería podrán gastar desde 300 a 600 pesos. Una súper promo de 2 hamburguesas más papas podría costar alrededor de 700 pesos. Una lata de cerveza se paga alrededor de 150 pesos, mientras que una gaseosa 85 pesos y un agua saborizada 95 pesos.

Las pizzerías fueron de las más solicitadas.

