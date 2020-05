Este es el aviso fúnebre que puso en el diario Susana por la muerte de "Goldie", la hermana de Mirtha Legrand

Susana Giménez se mostró absolutamente devastada por la muerte de Silvia Legrand, la hermana gemela de Mirtha, la mítica conductora televisiva. Ella misma expresó en Telefé, al dialogar con Cristina Pérez y Rodolfo Barili, que para ella Goldie era como una madre y siempre la aconsejaba. El vínculo, parece, era todavía más fuerte que el que posee con la diva de los almuerzos, de la cual contó que fue ella misma la que le informó de la mala noticia a través del teléfono.

"Era muy cálida, muy amorosa, no hay personas así. Dios la premió con esa muerte pacífica porque se acostó y nunca más se levantó, no sintió nada. Había hablado con ella ayer (por el jueves).porque me mandó una torta y un regalo. No sé qué decir, estoy muy triste. Después voy a llamar a su familia", dijo Susana en Telefe Noticias.

Este fue el aviso fúnebre que la diva de los teléfonos mandó a publicar en los diarios más importantes de la Argentina: "Despedimos con mucha tristeza a nuestra adorada Goldy, un ser inolvidable. Abrazamos con amor a toda su familia. Susana Giménez y Mercedes Sarrabayrouse".