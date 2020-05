Si querés recorrer el mundo en van, esto es lo que deberías hacer...

View this post on Instagram

REFLEXIOu0301NES DE CUARENTENAu2728 La cuarentena nos hizo entrar en un proceso creativo diario, dau0301ndonos cuenta, que a pesar de las nuevas condiciones, es posible (y necesario) reinventarse ud83dude4cud83cudffc. u2022 Empezamos a escribir, a pensar, a revolver en ese cajou0301n de ideas (y proyectos) pendientes que alguna vez archivamos ud83eudd2f. Claro que todo esto no vino de un diu0301a para el otro y no vino solo! Por esas cosas del universo, conocimos a Manu de @supertrampeuse, kitesurfista ud83cudfc4ud83cudffcu200du2640ufe0f, viajera y emprendedora como pocas personas que hemos conocidou26a1ufe0f, que hace varios meses nos viene alentando a que nos animemos a lanzar nuestro negocio online (@aborigenpresets / www.byaborigen.com ud83dudc49ud83cudffc gracias manon ud83eudd7au2665ufe0f). Gracias a su motivaciou0301n se empezou0301 a despertar en nosotros unas ganas tremendas de emprender y aprender en todo sentido. Empezamos a trabajar en equipoud83dudc6b, a respetar mau0301s que nunca la opiniou0301n del otro y a entender que teniu0301amos que dividirnos el trabajo si queriu0301amos crear algo que realmente sea de los dos! Cuau0301nta mau0301s FUERZA tiene un proyecto si se hace en conjunto, no? u2022 Volvimos a tener la costumbre de terminar cada diu0301a con una charla (con mates de por medio) sobre lo que fue nuestro diu0301a u263aufe0f, con nuevas ideas y con ocurrencias en donde dejamos los u201cnou201d de lado para ver de queu0301 forma se pueden llevar a cabo ud83dude4cud83cudffc!