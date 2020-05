"El sexo virtual está muy bueno, pero hay que hacerlo de una manera muy responsable"

Francesca Gnecchi es Licenciada en Periodismo y diplomada en Sexualidad y Género. Además es fundadora de Erotique Pink, una boutique erótica online que brinda charlas y talleres sobre sexualidad. Columnista de Canal de la Ciudad y conduce su propio Podcast sobre Empoderamiento Sexual en We Tokers, con transmisiones en TN, además de un podcast exclusivo de Spotify #astrosex.

La profesional charlo con MDZOL acerca de todas las consultas sexuales que surgen en torno a estos días.

Así como la cuarentena es un buen momento para reforzar varios aspectos de nuestra vida, ¿también lo es para el sexo?

Tal cual. Cuando recomendaron el sexo virtual mi teléfono explotó. Me parece genial que se hable de estos temas, de hecho lo podés empezar a conversar con tus hijos y vas sacando otros temas de educación sexual.

La sexualidad está y de la sexualidad hay que hablar.

¿Por dónde empieza hoy la educación sexual?

Empieza en casa y por las redes sociales. De hecho, en Argentina somos muchos los especialistas que estamos trabajando en difundir la sexualidad. Es el momento para empezar a hablar.

Hoy que estamos en casa y tenemos que recurrir al sexo virtual o autosatisfacción, ¿por qué creés que sigue siendo tabú el tema de la masturbación?

Es un tema súper extenso, pero a mi gusta abordarlo. El tema del autoplacer fue por muchos años un tema más abierto para los hombres, pero no así para las mujeres.

Siempre el tema del placer en la mujer fue tabú.

Pero no hay que verlo solo desde el lado del placer, sino también de los beneficios que tiene para nuestra salud.

¿Entonces es fundamental el autoplacer?

Sí. Para conocer nuestro cuerpo, para entender qué nos gusta y qué no a la hora de relacionarnos con otras personas.

Por ejemplo: la mujer que no llega al orgasmo debería practicar más la masturbación.

Es que todos recordamos nuestras primeras exploraciones sexuales de niños, pero nuestros padres nos enseñaban que eso estaba mal. ¿Negar nuestra sexualidad puede tener que ver con la culpa?

Sí. Desde muy pequeños empieza nuestra exploración sexual, desde que somos capaces de agarrar cosas con las manos.

Hay que dejarlos a los chicos. Lo único que hay que enseñarles que es algo que se hace en forma privada y que solamente ellos pueden tocar sus genitales.

Ese tema de masturbarnos rápido y con miedo a que alguien nos vea, puede traer trastornos sexuales.

¿Y qué sucede con la sexualidad de nuestra pareja? ¿Por qué nos molesta tanto que el otro tenga sus momentos de autosatisfacción sin incluirnos?

La masturbación no es la última opción, sino que es parte del placer y de un momento con nosotros mismos.

Es distinto, son placeres distintos y estar en pareja no significa que no podamos tener nuestros momentos de intimidad.

Y para hacer sexting, ¿qué recaudos hay que tener?

Claro es que salieron a decir que tuviéramos sexo virtual, pero no salieron a decir ni qué es, ni cómo hay que tenerlo. Porque verdaderamente son muchos los recaudos que tenemos que tener.

El sexo virtual está muy bueno, pero hay que hacerlo de una manera muy responsable.

Por un lado, tiene que ver con una opción para cuando no podemos tener contacto físico. Sexo a través de mensajes de texto, fotos, llamadas, de entrar a un foro y demás. Lo recomiendo solo si estás en pareja, pero están en casas distintas. También lo recomiendo si estás en la misma casa como una opción de juego.

Pero, no lo recomiendo con gente que no conocemos.

Hay muchos perfiles falsos y puede ser peligroso. Si no conocemos a la otra persona yo recomiendo no practicar sexo virtual. Sí mensajes, "cachondeo", pero no sexo virtual.

Si querés escuchar la entrevista completa, ¡hacé click en nuestro canal de YouTube!