Instagram vuela: la foto de Ansel Elgort en la ducha... ¡que tomó su propio padre!

El joven actor de 26 años publicó una foto de él mientras tomaba una ducha en su cuenta de Instagram y volvió locos a todos sus fans. Sin embargo, Ansel expresó que lo hizo por una buena causa.

El actor de "Fault in Our Stars" escribió "OnlyFans LINK IN BIO" en el pie de foto. Ese enlace llevó a los seguidores a una página de GoFundMe para Brooklyn For Life del compañero actor Jeffrey Wright, en donde se está realizando una recaudación de fondos que busca alimentar a los que están en la primera línea de la lucha contra Covid-19.

"Nuestro objetivo es financiar cada restaurante Brooklyn for Life!, Permitiéndoles proporcionar, sin costo para los destinatarios, al menos 75-100 comidas por día para su entrega a los frentes de esta pandemia en Brooklyn", se lee en un comunicado del GoFund. Más tarde, Elgort publicó un video en las historias de Instagram, señalando que las donaciones estaban aumentando. "No sé cuánto de esto proviene de la publicación que hice, pero parece que mucha gente ha estado dando dinero en las últimas horas", dijo.

"Muchas gracias, parece que valió la pena", escribió feliz. Luego contó que Instagram lo estaba obligando a quitar la foto debido a que la consideraba osada, y dijo que estaba pensando en publicar una versión editada y menos arriesgada. "Lo siento si ofendí a alguien pero hicimos algo bueno", dijo el actor. "Y mi papá tomó la foto, por cierto. Estaba enojado, pidió que le diera el crédito". Hasta el miércoles 22 de abril, el fondo había recaudado más de $ 213,000.