Tips para hacer las compras y que no falte nada

Como en los distintos países del mundo, a pesar de la cuarentena, se puede ir al supermercado pero con más limitaciones; por esa razón, antes de encarar las compras, sería ideal saber, como base, saber qué es lo que realmente se necesita.

Si la economía es más ajustada, la prioridad se la llevan la pasta, manteca, aceite y queso (sólo para “ocasiones especiales”).

"Lo primero que tenemos que hacer es una lista de qué es lo que comeríamos".

Si son de comer 500g de pasta seca por día (1 pack), no hay que compar 100 paquetes (lo mismo con el resto de los productos); muchos tienen vencimiento y, quizás, terminan no siendo consumidos.



No perecederos



- Harina 0000, 000 o integral: 1 kilo sirve para 4 pizzas ó 2 panes grandes (así se puede hacer el cálculo). 350 gramos para un budín grande. La harina 0000 es para pastelería, la 000 para pan

- Harina leudante es para hacer panqueques o muffins

- Polvo de hornear: 1 pack

- Pastas: 1 paquete (comen 4 - 6 personas)

- Polenta: 1 paquete (comen 6 - 8 personas aproximadamente)

- Pan rallado

- Azúcar

Con estos ingredientes, uno se puede poner creativo.



Legumbres



“Son muy rendidores y duran una eternidad. Lentejas, garbanzos, porotos y arroces son los que recomiendo. Si no sos de comer es un buen momento para hacerse amigo. Se llevan muy bien con un rico estofado. Podés comprarlos secos o en lata” cuenta Gao.



Materia grasa



Perduran una eternidad y esto está bueno porque, en caso que quede más carne, se puede agregar un poco de aceite y aportará mucha caloría. Los favoritos de Karina son el aceite de oliva y la manteca, pero obviamente puede ser aceite común o de coco.

Los frutos secos son una fuente rica de grasa buena; el maní es el más barato y sabroso.

Lácteos



En lo posible, comprar leche larga vida o en polvo; es l momento ideal, también, para hacer yogures caseros para acompaañar con cereales y panes para el desayuno (los últimos se pueden congelar).



Frutas y verduras



“Dividiría en esta categoría en 2 etapas: frescos (primera semana) y las que vienen en latas o congelados. En el primer caso, habría que comprar los que duran más: papas, batatas, repollos, coliflor, cebolla, choclo, calabaza entera, zanahoria, manzana, naranja y limón. Los zapallitos, tomates, zucchinis y el brócoli duran medianamente 1 - 2 semanas. Los que no tienen larga vida se pueden comprar para consumir primero (hojas verdes, paltas, etc.).

El morrón se puede cortar y congelar, mientras que el brócolis y zanahoria se pueden blanquear y congelar también”.



Si tiene que elegir una de las dos categorías, Karina prefiere congelados pero, si no te llega a entrar, hay que priorizar el freezer para carnes.

Proteínas - carnes

Lo óptimo sería comprar y dividir en porciones; este es el momento de la carne picada porque es económica y súper rendidora. Es mejor no comprar con huesos porque el freezer puede llegar a ser limitado.



Se debería priorizar cortes más grasosos porque rinden más.