Agenda virtual de la semana: algunas de las actividades que podés hacer en casa

u2622ufe0fu26a0ufe0fu26a0ufe0fPELIGROSAMENTE CONTAGIOSOu26a0ufe0fu26a0ufe0fu2622ufe0f . . En medio de tanto caos, tanto pu00e1nico y tanto virus, queremos compartirles algo... Algo bueno, algo sano, algo positivo. En tan su00f3lo 3 du00edas de cuarentena superamos las 100 historias de gente entrenando de manera RESPONSABLE desde sus CASAS. Y lo mas importante, no es gente aislada, somos una FAMILIA. Porque aunque no vivas con tu familia, vivas solo, con tu mascota o con 7 amigos cada vez que preparu00e1s tus cosas para entrenar, pones el tiempo y en 3...2...1 arranca el entrenamiento nos juntamos todos! (Metu00e1fora) Sabemos que esto no va a pasar de un du00eda para el otro, pero tambiu00e9n sabemos como afrontarlo y vamos a seguir trabajando duro hasta el du00eda que podamos volver a entrenar todos juntos en nuestro box. A cuidarse mucho, cuidar al pru00f3jimo, ser responsable y seguir contagiando cosas positivas ud83dude4cud83cudffb AHORA MAS QUE NUNCA... u27a1ufe0fu27a1ufe0f NO SOMOS Su00d3LO UN LUGAR DE ENTRENAMIENTO, NO SOMOS Su00d3LO UNA MARCA, SOMOS UNA FAMILIA, SOMOS UN ESTILO DE VIDAu2b05ufe0fu2b05ufe0f u26a0ufe0f Y CUIDADO u26a0ufe0f PORQUE ES PELIGROSAMENTE CONTAGIOSO ud83dudcaaud83cudffbud83dude09 . . #K8FAMILY #K8ENTRENA #quedateencasa #mejoratuestilodevida Si ya no sabes que hacer en tu casa y queres sumarte a nuestros entrenamientos escribinos por privado! ud83dudce8ud83dudce9