Vincularon a Ivanka Trump con Julio Iglesias: ¡el curioso vínculo empezó en los 90!

Según contó Page Six, el cantante español vendió una propiedad en Indian Creek Island, Miami, a Ivanka Trump, la hija mayor del todavía presidente de Estados Unidos, y su marido, Jared Krusher.

La misma, según contó el mismo medio de comunicación, cuenta con 244 metros de playa privada y muelle con acceso a la bahía de Biscayne. Además el inmueble cuenta con la ventaja adicional de estar situado a poco más de una hora de Mar-a-Lago, la lujosa residencia que Donald Trump posee en Palm Beach donde con su mujer, Melania Trump, y su hijo pequeño, Barron, una vez que abandone la Casa Blanca.

Pero, curiosamente este vínculo nació en los 90, ya que Julio Iglesias fue uno de los famosos que contribuyeron a añadirle lustre a Mar-a-Lago.

“En 1995 fundé el club de Mar-a-Lago y organicé fiestas allí con invitados como Julio Iglesias, Arnold Schwarzenegger o la madre de Paris Hilton”, explicó Donald Trump al diario The Times en 2006.

“Julio Iglesias va a venir a Mar-a-Lago, pero para eso tengo que llamar a Julio, tengo que almorzar con Julio… También tengo a Pavarotti. Pavarotti no actúa para nadie. Es el artista mejor pagado en el mundo. Un millón de dólares por actuación. El tipo más difícil de conseguir, pero si lo llamo, lo hará por muchísimo menos. ¿Por qué? Porque les gusto, me respetan, no sé”, explicaba Trump.

Esta relación no terminó ahíí, porque Iglesias también actuó en algunos de los casinos de Trump. En el Trump Taj Mahal, además Enrique y Julio Iglesias Jr., que actuaron respectivamente en las galas de 1997 y 1999.

Aunque, por su parte Julio confesó: “He cantado muchas veces en sus casinos, pero no volveré a hacerlo. Me parece un gilipollas. Cree que puede arreglar el mundo olvidando lo que los inmigrantes han hecho por su país. ¡Es un payaso! (y perdón por los payasos)”, declaró en una entrevista concedida a La Vanguardia .

Por lo que Trump publicó en Twitter: “¡Bien! ¡De todos modos ya no me gustan ni su voz ni sus actuaciones!”.