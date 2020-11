Lo hizo otra vez: la reina Letizia es protagonista de un polémico meme

Por si no lo sabias, Elena Cañizares es una enfermera de Ciudad Real que saltaba a la fama viral recientemente tras explicar en Twitter que estaba contagiada de Covid y sus compañeras de piso la querían echar.

"Me ha parecido una falta de respeto lo de Twitter. He estado hablando con mi padre, que sabes que es abogado, y si no lo eliminas me ha dicho que por él te denunciamos", afirmó Lucía Compareña.