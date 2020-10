La oportunidad imperdible para elegir el regalo de mamá en su día

Quizás sos de los que piensan que los "días de" que aparecen en el calendario -el del niño, el de los enamorados, el del amigo etc- son comerciales y no los necesitás para decirle a esas personas que las querés y que son importantes en tu vida. Pero lo cierto es que son fechas que justamente sirven como excusa para hacer un lindo mimo a nuestros afectos. Y si hay un regalo que no podés obviar... si hay una atención que no se te puede pasar... si hay un reconocimiento que sí o sí hay que hacer es a las madres.

Por eso Otra Vuelta Feria lanzó una idea espectacular: ¡gifts para el día de la madre! Se trata de vouchers para regalar a mamá con los cuales podrán recorrer virtualmente la tienda y conocer en detalle el catálogo con esa ropa que merece otra oportunidad y tiene precios súper accesibles.

Voucher en mano, las mamis tendrán el crédito para elegir prendas que quizás no puedan encontrar en otro lado dentro de la Argentina, o de marcas top que nunca pensaron poder adquirir.

"Nuestra idea es simple: 'Regalale MÁS a mamá'. Con menos plata, podés hacer compra inteligente y al mismo tiempo sorprender a tu mami con una prenda única, o algo que a veces solo podés comprar si estás de viaje. Hemos organizado una batería de precios que, en relación con la calidad premium de las prendas, no vas a poder creer", cuentan las chicas de OV.

"Al mismo tiempo, estamos seguras de que 'Mamá elige bien´, y es por eso que queremos darle la posibilidad de que, con la Gift Card que vos le regales, ella elija lo que le gusta", completan.

Te mostramos algunos looks

Mamá: pantalón blanco y blusa celeste H&M. Nena: Vestido Jeannie and Jack.

Mamá: musculosa negra de Zara y pantalón estampado Jazmín Chebar.

Mamá: vestido estampado Vitamina. Nena: vestido blanco Jannie and Jack.

Mamá: vestido azul Mango. Nena: vestido blanco Tommy.

Mamá: remera de encaje Zara y pantalón negro. Nena: camisa blanca Tommy.

La propuesta está hecha, y no te la podés perder: entrá a la web de Otra Vuelta Feria y date cuenta de lo bien que vas a quedar.

