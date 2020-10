Una de las influencers más famosas de la Argentina tiene coronavirus: mostró en Instagram su intimidad

Nati Jota dio positivo por Covid-19 al hacerse un hisopado, y se encuentra desde entonces aislada en su departamento. Tanto Twitter como Instagram estallaron por la novedad, pues la joven para los novecientos treinta mil vans en la "red del pajarito", y tiene más de un millón setecientos mil seguidores en la segunda.

Che di covid+. Ayer empece a sentir q no olia bien y los gustos y eso. Hoy me hisope. Toy bien. Pero una re paja. — NATI JOTA uD83CuDFAAuD83EuDDDCuD83CuDFFC??? (@natijota) October 6, 2020

“¿Les tiro una? Tengo coronavirus. No sé qué cara poner para decirlo...No es gracioso, ya sé. Pero bueno”, fueron las primeras palabras de la comunicadora en sus historias de Instagram al dar la noticia de su infección, sin perder el buen humor.

“Desde que empezó esto siempre me imaginé, sobre todo cuando eran pocos los que lo tenían, el momento de decir: ‘Bueno, me hisopé...’. Me lo imaginé tipo cuando te imaginás que te ganás un Martín Fierro, que pensás cómo lo vas a agradecer y después no te sale decirlo”, continuó la joven influencer.

Nati Jota dio positivo de Coronavirus y así lo contó en sus historias de Instagram. pic.twitter.com/1fgPW3qkfb — MDZ Sociales (@mdz_sociales) October 7, 2020

Sin embargo, y más allá de que se encuentra controlada por su médico de confianza, Nati confesó que la situación la tiene "un poco deprimida" porque no puede asistir a trabajar y tampoco entrenar. El día de ayer la amiga de Lizardo Ponce se dio cuenta que prácticamente no sentía el olor de la lavandina, y que al comer carne, tampoco disfrutaba de su sabor, por lo cual las sospechas se hicieron más fuertes y decidió hisoparse.

Así intentaba dilucidar Nati Jota si sus sentidos del olfato y el gusto funcionaban como es debido. pic.twitter.com/JJsTcHVH5c — MDZ Sociales (@mdz_sociales) October 7, 2020

En un momento en el que las cifras de los contagiados por este enfermedad no menguan en la Argentina, Nati Jota pasa desde ahora a formar parte de las estadísticas de enfermos, pero por ahora, de los que padecen la dolencia en forma leve, casi asintomática. "Solo tengo un poco de tos, que no es seca".