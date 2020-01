Citas secretas entre Brad Pitt y Jennifer Aniston: ¡volvió el amor!

Brad Pitt y Jennifer Aniston, la ex pareja dorada de Hollywood, están nuevamente enamorados. Por lo menos eso es lo que dicen sus amigos más cercanos.

Los más allegados a ambos afirman que Brad y Jen salieron al menos cinco veces antes de que se produzca esa reunión que todos vimos en la pantalla, durante la entrega de los SAG awards de este año. Esto incluye una cita secreta en la mansión de Jennifer ubicada en Bel Air durante las vacaciones de Navidad.

Un confidente de la actriz de Friends reveló: "No creo que ella haya dejado de amarlo, a pesar de que él le rompió el corazón cuando la dejó por Angelina Jolie. Le ha llevado mucho tiempo, pero ella lo ha perdonado por todo".

Por otro lado, un asociado que desde hace mucho tiempo trabaja junto a Brad Pitt en su productora asegura que "de lo único que habla es de Jennifer. Creo que han reavivado su romance; porque no los he visto tan felices en años".

El momento más comentado de la entrega de premios del Sindicato de Actores de los EE.UU., además del encuentro que la ex pareja mantuvo en la alfombra roja, fue la reacción de Brad Pitt al ver a Jennifer Aniston ganar el premio. El actor estaba tras bambalinas, pero se detuvo frente a una pantalla y con atención no perdió palabra de la protagonista de "The Morning Show".

¿Desde cuándo viene este acercamiento?

Los primeros indicios de reconciliación de la pareja llegaron en febrero del año pasado, cuando la actriz celebró sus 50 años. En ese mes, Jennifer hizo una gran fiesta en el Sunset Tower Hotel en Los Angeles, y Brad estuvo en la lista de invitados.

Gwyneth Paltrow, quien también fue pareja de Pitt, también estuvo presente en ese cumpleaños, junto a otras estrellas de la talla de George y Amal Clooney, Robert Downey Jr, Barbra Streisand y Demi Moore. A pesar de la cantidad de celebrities, la atención se fijó firmemente en estos dos, la cumpleañera y el ex, pues no habían sido vistos juntos en años.

Una fuente le reveló a la revista People que en ese momento "los amigos de Jen estaban felices de ver a Brad en la fiesta. Lo que sea que haya causado su divorcio fue hace mucho tiempo. Brad y Jen hoy tienen una relación muy amigable".