Premios Grammy: estas fueron las siete parejas top de las que todos hablaron

Todas las publicaciones hablaron de ellos, ya que no se separaron nunca... Bueno, solamente cuando debieron presentarse en vivo en el escenario, o entregar un galardón.

Desde siempre, pa pareja conformada por Beyonce y Jay-Z siempre es votada como la más querida por todos, y a su vez por la más amorosa. Pero este año, todo cambió. Hubo siete duplas que no pararon de mimarse.

"Deberían poner el tema 'Love is in the air', para que desfilen por la alfombra roja", dijo una periodista mientras los veía pasar.

¿Cuál te parece la mejor pareja de la última edición de los Grammy? ¡Votá al final de la nota!

Gwen Stefani y Blake Shelton.

Joe Jonas y Sophie Turner.

Nick Jonas y Priyanka Chopra.

Kevin Jonas y Danielle Jonas.

Chrissy Teigen y John Legend.

Catherine Shepherd y Brandi Carlile.

Anwar Hadid y Dua Lipa.